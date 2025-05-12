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外籍勞工引起反彈 英擬緊縮簽證規範

編譯陳律安／綜合報導

英國政府研擬緊縮簽證規範，限制透過合法管道流入的移工數量，以因應國內對移民的反彈聲浪。

根據移民白皮書，倫敦當局將對技術簽證申請人引入新的學士學歷門檻，並限制低技術勞工簽證數量。內政部11日宣布，將指派一個工作小組，識別過度依賴外籍勞工的產業。

內政部表示，其中一項措施，會是在有明確人力短缺證據、且雇主承諾加強本國人才訓練與招募的前提下，才會發放具備限期的低技術勞工簽證。該部會將於12日在國會公布白皮書時說明相關規劃。

英國首相施凱爾為回應移民導致公共服務壓力日增的擔憂，已承諾降低移民人數。這項議題也曾在去年夏季工黨上台後引發抗議，並演變為右翼暴力事件。

自前首相強生政府2020年推出技術勞工簽證計畫以來，相關簽證的數量已暴增兩倍。該計畫原本被定位為英國脫歐後強化邊境控制的手段。

截至2023年6月的一年內，英國淨移民人數創下90萬6,000人的歷史新高，迄今仍徘徊在歷史高檔。2021年至2024年，永久定居英國的人數成長80%；2021年至2023年，依親人數也激增360%。

簽證 移民 內政部

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