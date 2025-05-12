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錢少事多…Z世代不願當中階主管

編譯林聰毅／綜合報導
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美國皮尤調查發現，59%的美國父母自稱過去一年曾以金錢資助35歲以下成年子女。圖為Z世代年輕人示意圖。(路透／Alamy)
美國皮尤調查發現，59%的美國父母自稱過去一年曾以金錢資助35歲以下成年子女。圖為Z世代年輕人示意圖。(路透／Alamy)

職場調查發現，Z世代大多不願意擔任中階管理職位 ，他們認為這類職務壓力大且報酬低。

傳統上，在晉升為公司主管之前需先管理與領導較小的部門。但去年招聘公司Robert Walters對2,000名白領專業人士的調查顯示，中階管理職位正在喪失吸引力，尤其是對年輕的上班族而言。這項調查有800名受訪者是年紀不到27歲的所謂Z世代員工，其中有半數根本不想成為中階管理人員，幾近70%認為這類工作吃力不討好。

年長的主管有時會給年輕員工貼上懶惰或甘於安逸的標籤，但在這方面，不難理解Z世代的觀點，因為中階主管職務通常工時長、需給予無止盡的支援，又有繁瑣的人事管理問題需處理。年輕員工還是致力爭取更高薪水、更大責任和職位升遷，但他們不願意走傳統道路。上述Robert Walters的調查顯示，三分之二的受訪者說，他們偏好個人職涯成長，不喜歡管理別人。

前幾個世代普遍認為，職場上的成功就是在公司不斷晉升。Robert Walters的董事比塞特表示，「年輕人不準備像以前那樣為組織犧牲奉獻」，他們正在改寫職場規則，並且重新定義「個人抱負」的涵義。

並非只有Z世代不想當中階主管，新冠疫情迫使各年齡層許多人重新評估舊有的工作方式是否合理。比塞特說，Z世代員工只是這個更廣泛轉變的代表，他們比較願意表達自己的偏好， 「他們想要工作與生活平衡，他們問自己每天是否快樂，是否有自由以自己想要的方式工作……重要的是，他們是否實現了自己的目標」？

公司結構扁平化、獨立工作能力增強，以及科技驅動的自主性，使得職業道路的選項增多。年輕員工不願擔任管理者角色，而是想要優先培養個人專業技能和掌控自己的工作行程。

當然，更嚴峻的經濟形勢將迫使許多人像其職場前輩一樣遵守規定。但許多年輕員工可能已見識過盲目忠誠的弊端，他們目睹了父母精疲力竭、被解僱或在經濟不景氣中掙扎。他們覺得豐厚退休金和工作保障的承諾已不復存在，不像前輩那般信任領導和尊重權威，且不認為升職可以保護自己。

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