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2025全球50大最有價值企業出爐 台積電強勢挺進第10稱霸亞洲

中央社／渥太華11日綜合外電報導
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圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。（聯合報系資料照／記者葉信菉攝影）
圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。（聯合報系資料照／記者葉信菉攝影）

加拿大研究機構Visual Capitalist根據2025年5月5日市值，公布全球最有價值的50家公司。排行榜的前10名中有8家美國企業，前3名分別是微軟、蘋果和輝達台積電則名列第10。

根據Visual Capitalist官網，全球最有價值企業對全球經濟擁有巨大影響力，也主導從科技到消費趨勢的所有一切。截至2025年5月，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和輝達（NVIDIA）等美國巨擘的市值已達到數兆美元，反映出美國在創新和資本市場的長期領導地位。

在過去10年裡，微軟和蘋果經常互換全球最有價值企業的龍頭位置。這2家公司都將人工智慧（AI）融入其產品，此舉有助於推動近年的市值成長。

排行榜上的前10名依序為：微軟、蘋果、輝達、Google母公司Alphabet、 亞馬遜（Amazon）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、臉書（Facebook）母公司Meta、股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）、半導體公司博通（Broadcom）以及台積電。

根據Visual Capitalist，上榜的非美國企業中，台積電市值接近1兆美元，是亞洲最有價值企業。

儘管面臨西方監管阻力，中國企業騰訊以近6000億美元市值排名第16。騰訊以微信（WeChat）平台聞名，也從事遊戲、雲端服務、金融科技甚至原創內容製作。

整體而言，美國擁有最多、共32家企業上榜；其次是中國的5家企業，包括騰訊（16名）、中國工商銀行（ICBC，28名）、阿里巴巴（Alibaba，32名）貴州茅台（40名）、中國農業銀行（Agricultural Bank of China，44名）。

微軟 台積電 輝達

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