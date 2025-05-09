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貿戰、地緣政治衝擊 馬士基下修貨櫃運量 最糟恐萎縮1%

編譯林文彬／綜合外電
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馬士基對全球貨櫃市場展望。(資料來源：綜合外電)
馬士基對全球貨櫃市場展望。(資料來源：綜合外電)

丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）8日下修全球貨櫃航運市場展望，警告全球貿易戰和地緣政治不確定性，可能導致全球今年貨櫃運量下滑，但公司獲利展望維持不變。

被視為全球貿易風向球的馬士基，2月曾預估全球今年貨櫃運量將成長4%左右，但如今預期今年運量將介於萎縮1%至成長4%。而馬士基公司本身第1季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA），比去年同期成長70%至27.1億美元，高於分析師預估的24.1億美元，但今年EBITDA預估維持在60億至90億美元。

馬士基表示，貿易戰升溫導致美中4月雙向貿易量減少「三至四成」，但整體貨櫃航運市場第2季仍可望成長，尤其是客戶利用對等關稅延後90天實施的機會，提前出貨及建立庫存。不過，馬士基也警告，如果關稅政策未撤銷，今年下半年需求有萎縮之虞。

馬士基說：「全球今年剩餘時間貨櫃需求展望不確定性居高不下，原因是貿易政策情勢瞬息萬變，以及美國經濟衰退風險日益升高。」

另一方面，儘管美國總統川普才剛宣布美國將停止轟炸葉門胡塞組織，馬士基仍預期紅海航線中斷的情況將持續一整年，儘管紅海衝突懸而未決其實對航運費率屬於利多，但帶來的助益將被關稅不確定性抵銷。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，已知的關稅不是問題所在，關稅最終會達到什麼水準不得而知，才是讓馬士基客戶陷入「癱瘓」的關鍵。

柯文勝說：「我已和許多客戶對談，這些客戶已決定凍結資本支出，原因是關稅未來水準充滿不確定性。」

川普追捧保護主義已推翻自由貿易過去數十年取得的進展，掌控全球約14%貨輪的馬士基是受害跨國企業之一。柯文勝表示，基於美國缺乏必要勞動力，在國內生產所有產品的夢想不切實際。

柯文勝直言：「美國失業率處於歷史低點，同時也正在驅逐數十萬人，那勞動力要從哪來？如果必須僱用美國勞動力，市面上將沒有售價低於150美元的T恤。」

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