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川普政策難料 亞洲超級富豪加速削減對美曝險

編譯黃淑玲／即時報導
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香港金融中心區。（路透）
香港金融中心區。（路透）

彭博資訊報導，亞洲一些最富有的家族正在削減對美國資產的曝險，因為美國總統川普反覆易變的關稅政策，提高了這個全球最大經濟體的不可預測性。

一家歐洲私人銀行巨擘的一位高階主管表示，近來全球富裕客戶和機構拋售美國資產的規模，是過去30年來所未見，可能會是轉為更長期改變的開端。

亞洲一位銀行高層也從自己的投資組合中去除了60%的美國資產，認為持有現金和黃金更安全。一家為中國億萬富豪管理資產的家族理財室，已完全出脫原本在美國持有的資產，將投資布局轉移到亞洲。

約十家超級富豪家族辦公室和顧問機構透露，正在減少曝險或凍結投資，主要對象是美股和美債，原因包括政策的快速變動、不確定性和經濟衰退風險。其中一些人因討論未公開的投資決策而要求匿名。

總部位於香港的Infinity Family Office執行長Henry Hau表示，一些家族儘管先前經歷網路泡沫、亞洲金融風暴和2008年金融海嘯後，都依然對美國資產保有信心，現在卻破天荒地考慮撤離部分美國資產，評估把20%-30%的美國投資組合，重新配置到中國和歐洲。

彭博指出，幾個月前，許多亞洲商界精英還為川普勝選額手稱慶，帶動銀行和主要科技公司的股價創新高。如今卻轉為要撤出美國投資，顯現風雲變幻之快。

近年來一直在因應不動產危機衝擊的香港和中國，以及經濟疲軟的歐洲，是受益於最近這波資金撤離美國的幾個主要市場。有許多重要中國企業掛牌的香港股市今年已上漲逾13%，表現優於美股史坦普500指數同期的下跌約3%。

超級富豪離棄美國資產的廣度和時間目前還不明朗。許多富豪的投資組合當中，美國資產的占比依然偏高。儘管有些人撤退，但不少人還在觀望，並未積極出售美國資產。三位家族辦公室主管說，美國仍然是天堂，不易被取代，其中一人表示，美股長期仍具吸引力。

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