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三星遭爆料4奈米丟單 AMD傳轉單台積電亞利桑納廠

編譯林文彬／綜合外電
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超微據傳已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器CPU。（路透）
超微據傳已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器CPU。（路透）

超微（AMD）據傳已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器中央處理器（CPU），凸顯三星晶圓代工事業的挑戰。

科技媒體wccftech報導，知名爆料人士@Jukanlosreve透露，超微已決定不使用三星SF4X製程，該公司EPYC伺服器處理器將改由台積電美國亞利桑納州廠生產。wccftech指出，超微轉單理由目前還不得而知，但三星晶圓代工事業表現疲弱和台積電美國廠具吸引力，可能是箇中原因。

超微原本據傳已和三星就SF4X製程展開密切合作，而且合作不局限於EPYC伺服器CPU，還有Ryzen加速處理器（APU）及Radeon繪圖處理器（GPU），目前還不清楚是否只有EPYC伺服器CPU合作關係已告終。考量到三星需要在晶片業建立名聲，大型合作夥伴退出對這家南韓重量型企業而言並非好消息。

超微已委託台積電以高階2奈米製程生產「Venice」伺服器CPU，該公司也致力於生產Ryzen 9000系列消費者CPU。wccftech指出，基於超微是首批專享2奈米製程的業者之一，超微和台積電合作關係最近可能已大幅升溫。

三星 台積電 亞利桑納州

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