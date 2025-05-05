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觀望股價 殼牌擬收購英國石油

編譯林聰毅／綜合報導
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殼牌公司正評估收購英國石油公司的可能性。（路透）
殼牌公司正評估收購英國石油公司的可能性。（路透）

知情人士透露，殼牌公司（Shell）正在與顧問評估收購英國石油（BP）公司的可能性，並表示該公司正在等待股價和油價進一步下跌，再決定是否出價收購。

彭博資訊報導，這家石油巨頭最近幾周一直在與顧問嚴肅討論收購英國石油的可行性及價值，最後的決定可能取決於BP股價是否繼續下跌。知情人士說，殼牌可能也在等待BP的主動接洽，或觀望其他競購者率先下手，而當前作業正是為因應這種情況而未雨綢繆。

知情人士透露，相關討論仍處於初期階段，殼牌可能選擇專注於買回庫藏股和補強式收購，而非大型併購，而且還有多家能源巨頭也在評估是否競購BP。

若殼牌與BP成功合併，將成為石油產業有史以來規模最大的一樁併購交易。這兩家能源巨擘曾是勢均力敵的競爭對手，在規模、市占及全球影響力都不相上下，但近年來兩者的發展差異甚大。由於BP的轉型計畫未獲投資人認可，加上油價暴跌，股價過去12個月來在倫敦跌近三分之一，目前市值約560億英鎊；同一期間殼牌股價跌約13%，市值為1,490億英鎊（1,970億美元），約為BP的2.6倍。

BP長期表現低迷，主要與其前任執行長隆尼推行的淨零策略有關。繼任的奧辛克洛斯今年2月宣布戰略調整，包括重新聚焦石油業務、減少股票買回規模，以及承諾出售資產。

此外，美國總統川普發起的貿易戰、石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）意外增產，已將布蘭特原油價格壓至遠低於每桶70美元，而這個價位攸關BP能否達成其財務目標。

石油 油價 川普

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