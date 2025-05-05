波克夏Q1獲利減逾1成 股神批貿易不應變武器

巴菲特在股東會上表示，美國對全球其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯，但未直接提到川普。（路透）

「股神」巴菲特 旗下波克夏 公司（Berkshire Hathaway）3日公布，上季營業利益下滑逾一成，原因是保險事業表現惡化，現金部位則再創新高。巴菲特同日在波克夏股東會上批評美國貿易政策，強調貿易不應變成武器，但未直接點名美國總統川普。

根據財報，波克夏第1季營業利益為96.4億美元，比一年前的112.2億美元減少14.1%，主要反映保險承保獲利幾乎腰斬的影響。波克夏保險部門上季承保獲利為13.4億美元，比一年前下滑48.6%，加州野火衍生出約8.6億美元稅後虧損是原因之一。

美元走貶也衝擊波克夏第1季獲利，該公司上季外匯相關虧損逼近7.13億美元，和去年同期享有5.97億美元外匯收益形成對比。追蹤美元對六種主要貨幣的美元指數第1季下跌近4%，美元對日圓貶值4.6%。

波克夏表示，川普關稅 和其他地緣政治風險，為該集團帶來充滿不確定性的環境，目前該公司無法預測關稅可能造成的衝擊。波克夏說：「持續不斷的總經和地緣政治事件所帶來影響，以及產業、產業特定因素或事件情勢改變，都可能牽動我們未來的營運成績。」

波克夏年度股東會同日在美國內布拉斯加州奧馬哈登場，巴菲特在股東會上表示，美國對全球其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯，但未直接提到川普。巴菲特說：「如果全球有75億人不太喜歡你，但有3億人卻自鳴得意，認為自己做得很好，我認為是巨大的錯誤。」

波克夏上季涵蓋普通股投資的帳面（未實現）收益和虧損的淨利為46億美元，和一年前的127億美元相比下滑64%左右。波克夏向來建議投資人不要看重該公司每季投資收益變化，強調這些數據通常沒有意義。

波克夏上季連續第十季賣超股票，買進和賣出股票金額分別為31.8億及46.8億美元。由於巴菲特持續拋售股票，而且難以找到投資機會，波克夏上季現金部位進一步攀升至3,477億美元，再創歷史新高。

波克夏股價今年來表現亮眼，A股股價已漲近19%。相較之下，由於關稅不確定性壓抑科技和其他類股，美國股市標普500指數2025年來已跌3.3%。波克夏市值1月底以來持續高於1兆美元，截至2日收盤股價淨值比為1.79倍。