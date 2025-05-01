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全球黃金投資需求同比增170% 基金大亨看好3年內衝5000美元

編譯陳苓、吳孟真／綜合報導
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國際金價走勢。(資料來源：彭博資訊)
國際金價走勢。(資料來源：彭博資訊)

全球貿易戰持續升溫，讓黃金ETF再掀風潮，帶動第1季全球黃金需求走升。避險基金大亨鮑森（John Paulson）近期受訪時則說，全球貿易緊張、各國央行增持黃金等因素，料將推升金價在三年內逼近每英兩5,000美元。

WGC 4月30日公布，上季全球黃金需求為1,206公噸，較去年同期攀揚1%。其中投資需求跳增170%，站上2022年第1季俄烏戰爭爆發以來新高。

投資需求飆升，主要是龐大資金湧向實體黃金ETF。上季黃金ETF持有部位增加約227噸，升幅為2022年來之最。ETF資金洶湧是金價迭創新高的一大推手。現貨金價在4月22日攀抵歷史新高，每英兩突破3,500美元，今年迄今漲幅高達26%，30日盤中報3,272.07美元。

黃金ETF擺脫過去四年的失血，不只上季吸金，本季持續發燒。亞洲黃金ETF的4月進帳額，已經超越第1季總和。WGC資深市場分析師史崔特（Louise Street）說，這反映出總經和地緣政治與日俱增的不確定性，包括美中貿易緊張與金價持續走強，強化了黃金的避險資產作用。中國股市持續疲弱，當地投資人日益轉向黃金ETF，把這當成富流動性又靈活的替代選項。

中國投資人正以空前速度搶購黃金基金，WGC表示，該國黃金ETF 4月迄今的流入額達70噸黃金、約74億美元，比3月紀錄高逾一倍。該國在全球黃金ETF的持有部位比重，從今年初的3%躍升至6%。而過去四周中國需求占全球黃金ETF進帳額的一半以上。

上海券商的客戶經理人說，中國散戶對待黃金的方式一如股票。就像股票走高時，散戶大軍衝去開證券戶一樣，金價飆升時，人們覺得敲進黃金肯定能賺錢。

目前全球黃金ETF部位仍比2020年高點低了10%，意味還有進一步成長空間。WGC表示，鑒於近期的停滯性通膨風險、中期的衰退風險、股債相關性提高、美國赤字增加等，黃金的投資需求應該會繼續升溫。

與此同時，央行買氣也是金價漲勢的重要助力之一。各國央行為避免制裁威脅，力求外匯存底多元化而大量購金。WGC說，上季央行黃金需求年減21%至244噸，儘管如此，這個購買額與過去三年的單季平均值相當。另外，價格高昂導致上季金飾需求年減21%至380.3噸，為2020年疫情爆發以來新低。

金價 央行 疫情

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