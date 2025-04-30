我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱企業投資金額近8兆美元 黃仁勳：感謝川普強力鼓勵

彭博：美烏簽署自然資源使用權協議

歐盟12國為增國防預算 申請赤字「解脫條款」

中央社／布魯塞爾30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

歐盟執委會表示，目前已有12個成員國透過書面向執委會申請預算赤字「解脫條款」，以便排除歐盟對政府舉債上限的規定，大幅增加國防預算。

國家赤字「解脫條款」（escape clause）是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在3月提出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）政策方案的一部分。

歐盟規定成員國財政赤字不得超過國內生產毛額（GDP）的3%，且舉債規模不得超過GDP總額6成，否則將提交報告並可能受罰。這項規定的「解脫條款」上一次實施是在COVID-19大流行期間。

執委會指出，12國包括比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、希臘、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克及斯洛維尼亞。預計還會有更多歐盟國家提出申請。

執委會表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭及對歐洲安全的威脅構成特殊情況，歐盟國家的公共財政因迫切需要建立國防能力而有巨大壓力，赤字「解脫條款」提供彈性因應國防開支的需求。

與此同時，為確保中程期間各國財政的可持續性，在2028年之前，每年啟動「解脫條款」下的額外國防支出，將限制在國內生產毛額（GDP）的1.5%。

執委會將評估成員國提交的申請，向歐盟部長理事會（Council of EU）提出啟動國家赤字「解脫條款」的建議，之後部長理事會將有一個月的時間來作最終決定。

歐盟 烏克蘭 德國

上一則

國際油價恐寫2021年11月來最大單月跌幅 前景堪憂

下一則

台積美廠動工 商務部長站台 川普透露將與印度達成貿易協議

延伸閱讀

美3月商品貿易逆差1620億創新高 首季GDP或僅增0.3%

美3月商品貿易逆差1620億創新高 首季GDP或僅增0.3%
美關切軍費 台立委：將表達國防預算已有實質成長

美關切軍費 台立委：將表達國防預算已有實質成長
馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約

馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約
亞城面臨高達2000萬赤字 擬裁員、減預算

亞城面臨高達2000萬赤字 擬裁員、減預算

熱門新聞

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
摩根士丹利分析師莫爾認為，所謂「AI庫存消化期」拖累輝達的想法很可笑。（路透）

「AI泡沫」若破裂 NVIDIA將首當其衝？分析師：說法很「可笑」

2025-04-26 07:20
美國物流業龍頭優比速（UPS）宣布，因應其與電商巨擘亞馬遜合作的廉價包裹運送服務大減，預計在今年內裁撤兩萬名人力。（美聯社）

大客戶亞馬遜運量預料減少 UPS計畫裁員2萬人

2025-04-29 13:18
愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

2025-04-29 02:05
沃爾瑪等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

沃爾瑪通知中商恢復出貨 零售巨頭高層會見川普後策略轉變

2025-04-26 18:19

超人氣

更多 >
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金

65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方

3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方