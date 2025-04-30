我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：美烏簽署自然資源使用權協議

Q1經濟萎縮 道指雖漲逾百點 與史指一起連跌3個月

商船三井財測拖累日航運股齊跌 分析師：前景恐比預期黯淡

編譯吳孟真／綜合外電
日本商船三井（Mitsui OSK Lines）財測不如預期，拖累日本航運股30日股價盤中一度大跌。（路透）
日本商船三井（Mitsui OSK Lines）財測不如預期，拖累日本航運股30日股價盤中一度大跌。（路透）

日本商船三井（Mitsui OSK Lines）30日發布2026會計年度的財測，遠遜於市場預期，股價應聲重挫，也拖累日本其他航運股大跌，加劇外界對美國總統川普關稅措施對航運業衝擊的憂慮。

彭博資訊報導，商船三井30日公布上季財報，並預期2026年度的營業利益為1,000億日圓（7億美元），遠不如分析師預估的1,475億日圓，拖累股價在東京時間午時左右一度重挫16%，跌幅為2011年3月以來最大。後來跌幅略有收斂，終場收跌10.1%。

日本郵船（Nippon Yusen）和川崎汽船（Kawasaki Kisen Kaisha）等日本其他航運業者，股價聞訊也一度跌約10%。這三家業者30日股價盤中表現，為日經225指數企業中最差。

商船三井表示，美國關稅政策料將使海運活動放緩，可能對巴拿馬極限型貨船（Panamax）和較小型貨船費率造成下行壓力。

彭博行業研究（BI）分析師指出，「市場仍不確定貿易戰對航運業獲利的影響」，「但（商船三井）財測顯示前景可能比預期還黯淡」。他預期，貿易戰和「航運供需差距持續擴大」，將使貨櫃即期運價在未來幾個月進入修正。

日本 貿易戰 關稅

上一則

微軟衝刺歐洲資料中心事業 拚兩年容量擴增四成

下一則

國際油價恐寫2021年11月來最大單月跌幅 前景堪憂

延伸閱讀

日本米荒 政府釋出儲備米僅極少數流入市面

日本米荒 政府釋出儲備米僅極少數流入市面
避險基金巨頭：關稅動盪將使日本汽車業被迫合併求生

避險基金巨頭：關稅動盪將使日本汽車業被迫合併求生
美股最錢線／蘋果重點在財報之外 主導市場情緒

美股最錢線／蘋果重點在財報之外 主導市場情緒
「大就是護城河」 科技股前瞻性財測仍然擁有優勢

「大就是護城河」 科技股前瞻性財測仍然擁有優勢

熱門新聞

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
摩根士丹利分析師莫爾認為，所謂「AI庫存消化期」拖累輝達的想法很可笑。（路透）

「AI泡沫」若破裂 NVIDIA將首當其衝？分析師：說法很「可笑」

2025-04-26 07:20
美國物流業龍頭優比速（UPS）宣布，因應其與電商巨擘亞馬遜合作的廉價包裹運送服務大減，預計在今年內裁撤兩萬名人力。（美聯社）

大客戶亞馬遜運量預料減少 UPS計畫裁員2萬人

2025-04-29 13:18
愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

2025-04-29 02:05
沃爾瑪等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

沃爾瑪通知中商恢復出貨 零售巨頭高層會見川普後策略轉變

2025-04-26 18:19

超人氣

更多 >
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金

65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方

3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方