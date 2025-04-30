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美關稅重創業績、打壓利潤 保時捷Q1獲利驟減40%

編譯陳苓／綜合報導
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由於關稅效應、交車量下滑等因素，保時捷（Porsche）第1季營業利益年減40%至8.67億美元。（路透）
由於關稅效應、交車量下滑等因素，保時捷（Porsche）第1季營業利益年減40%至8.67億美元。（路透）

美國總統川普關稅政策，讓歐洲企業叫苦連天，從汽車製造商、運動用品商、到航空業者都在最新財報中警告，關稅開始重創業績、打壓利潤。而且由於不確定美國加徵關稅的最終稅率，各家公司幾乎都無法預測未來，財測乾脆直接略過不提。

川普4月初對所有外國製造車輛徵收25%關稅，重創歐洲車業。保時捷（Porsche）29日公布，第1季營業利益年減40%至7.62億歐元（8.67億美元），主因關稅的負面效應、轉型電動車的相關費用、交車量下滑。

保時捷車輛全在德國生產，美國關稅對該公司影響尤大，而且美國最近取代中國大陸，成為保時捷的最大市場。該公司29日德國股市早盤，股價重挫7.6%。

保時捷28日才將全年銷售報酬率（ROS），從先前估計的10%~12%降至6.5%~8.5%，為兩個月來第二度下修財測，以反映美國關稅對4、5月買氣的負面衝擊。

歐洲車業試圖應對與日俱增的歐美貿易緊張，法拉利（Ferrari）將部分美國車款售價最多調漲一成，賓士則考慮在美國停售入門車款。

關稅威力也波及運動用品大廠愛迪達（Adidas）。該公司29日表示，由於川普的關稅，將調高所有美國產品的價格，「但目前無法確定漲價幅度，也無法確認對消費需求的衝擊程度」。愛迪達上季獲利優於預期，原本打算調升年度展望，但川普關稅與最終稅率的不確定性只得讓計畫喊卡。

川普宣布要對鞋履服飾的代工重鎮如中國、越南、柬埔寨等，加徵對等關稅，儘管隨後暫緩90天，但部分商品仍遭課稅。愛迪達重申先前財測，不計匯率變動，估計全年銷售將成長6%~9%，營益在17億~18億歐元。

與此同時，歐洲航空集團龍頭漢莎航空（Lufthansa）也警告，貿易緊張和消費者行為改變，使經濟陷入混亂，下半年能見度有限。漢莎並說，總經環境的不確定性，尤其是歐美的貿易衝突，使暑假旺季的預測出現烏雲。

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