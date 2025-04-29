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進口商瘋狂搶貨 美3月貨物貿易逆差創新高

道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

保時捷下修獲利展望 因川普關稅和電動汽車市場放緩

編譯黃淑玲／綜合外電
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保時捷（Porsche）新車911 Spirit 70敞篷車上周在上海車展展示。 （路透）
保時捷（Porsche）新車911 Spirit 70敞篷車上周在上海車展展示。 （路透）

豪華車製造商保時捷（Porsche）周一（28日）表示，今年公司的利潤率將下滑至個位數，示警受到美國總統川普的汽車關稅影響，同時，消費者採用電動車的動能疲弱，讓成本增加更多。

這家福斯（Volkswagen）汽車集團旗下的德國車廠說，預期銷售的利潤率將降至6.5%，而先前的預測值是至少在10%。保時捷還將營收展望下修至最低只有370億歐元（422億美元），之前的營收預估可在390億～400億歐元區間。

電動車需求熱不起來，讓保持捷決定將不再獨立與子公司Cellforce擴增高性能電池的生產，因為今年一次性的電池成本就增加到13億歐元。

保時捷表示，美國關稅衝擊4月銷售，也還會影響5月的表現。目前公司難以評估之後的影響。

彭博資訊分析，川普決定對進口汽車徵收25%的關稅，令保時捷陷入困境。保時捷原本得益於Macan和Cayenne休旅車的強勁需求，美國最近才超越了中國成為其最大的銷售市場。然而，保時捷在北美沒有生產，完全依賴從歐洲進口。

除了川普貿易戰帶來的混亂，中國市場需求減少也迫使保時捷重新調整戰略。

截至3月的第1季，保時捷在中國的銷量暴跌42%，是2013年以來在中國市場最差單季表現。來自比亞迪等中國本土車廠的激烈競爭，正進一步侵蝕西方車廠的市占率。保時捷周一承認，中國市場環境充滿挑戰。

歐洲豪車製造商都在努力應付日益加劇的貿易緊張情勢。法拉利（Ferrari）將部分車型在美國的售價最多上調了10%，而賓士（Mercedes-Benz）正考慮在美國停售入門車款。雷諾（Renault）上周表示，可能會延後在美國推出旗下Alpine跑車品牌車輛。

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