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調查：新興經濟體對AI信任度 高於先進經濟體

編譯簡國帆／綜合外電
最新調查顯示，新興經濟體民眾對人工智慧（AI）的信任度高於先進經濟體。（路透）
最新調查顯示，新興經濟體民眾對人工智慧（AI）的信任度高於先進經濟體。（路透）

最新調查顯示，新興經濟體民眾對人工智慧（AI）的信任度高於先進經濟體，對AI能帶來的益處也更加樂觀和興奮。

墨爾本大學和專業服務業者KPMG在2024年11-至2025年1月對47國逾4.8萬人進行調查，發布「AI的信任、態度及使用：2025年全球研究」報告，亞太地區針對澳洲、中國、印度、日本、南韓、紐西蘭及新加坡等七國，不包含台灣。

調查顯示，AI採用率提高，66%受訪者會定期使用AI，83%認為使用AI能帶來廣泛好處，66%受訪者未先評估精確性便仰賴AI生成的結果，56%在工作時因為AI而犯錯，因此信任仍是一大關鍵挑戰，僅46%受訪者願意信任AI系統，54%對信任AI感到憂心，70%也認為必須在國家和跨國層面強制規範AI。

即便多數人對AI同時感到樂觀與憂慮，72%仍接受使用AI。調查指出，新興經濟體民眾在工作和個人用途採用AI的比率都比先進進經濟體高，也更信任與接受AI，57%受訪者信任AI系統，高於先進國家的39%，新興經濟體有84%民眾接受AI，也高於先進國家的65%。

以國家來看，對AI信任度的最高者為奈及利亞，之後依序為印度、中國、埃及、阿拉伯聯合大公國以及南非。

研究負責人、墨爾本商學院信任問題主席吉爾絲碧（Nicole Gillespie）認為，新興經濟體對AI的採用度和信任都較高，因為AI能帶給這些國家的民眾相對較多好處與機會，在經濟發展過程中也扮演愈來愈重要的角色。

調查也指出，58%受訪員工會在工作時刻意定期使用AI，33%為每周使用，員工最常使用的是生成式AI工具，許多人選擇都是免費而公開可得的服務，而非雇主提供的選項，新興經濟體員工定期使用AI的比率更達72%，遠高於先進經濟體的49%。

AI 印度 新加坡

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