單從這三項零組件來看 iPhone美國製造完全不切實際

就算是iPhone上最簡單的零件——微型螺絲，也相當複雜。（路透）

蘋果（Apple）把製造基地轉回美國，究竟有多困難？英國金融時報檢視iPhone 零組件指出，川普政府「美國製造」iPhone的想法根本不切實際。

金融時報以iPhone的三項零組件供應鏈 為例，可以清楚看出，搬遷生產線到美國有多困難。

首先是觸控螢幕，其中保護玻璃雖由蘋果長年合作夥伴康寧（Corning）製造，但有助延長電池壽命的OLED顯示器，以及整合式多點觸控層，則大多由三星生產。螢幕功能所需的核心電子零組件，會先在中國的生產基地和顯示器模組結合，再運送到鴻海 組裝廠。

另一項是金屬機殼。大多數iPhone款式的機殼，都是以高精度數值控制（CNC）機台，從鋁錠切削成型。

研究機構TechInsights分析師Wayne Lam指出，這個製作過程仰賴大量CNC機台，蘋果在中國的供應商已耗費多年才建置目前的規模，其他地方很難複製。

就算是iPhone上最簡單的零件——微型螺絲，也相當複雜。根據不同用途，螺絲材質各異，螺帽形狀也有多種，包括十字、平口、三角形和五角星形等。分析師指出，對鴻海而言，人工手動鎖上螺絲，比投入開發自動化機器來得更划算。

TechInsights的報告指出，蘋果「極不可能把iPhone組裝線搬回美國」。報告指出：「智慧型手機供應鏈早已深深扎根在中國，背後仰賴大量熟練工程師和大量組裝勞工。」

蘋果每年出貨超過2.3億支iPhone，相當於每分鐘生產438支。蘋果能在大規模生產下有效壓低成本，讓每支iPhone 16 Pro（256GB）帶來獲利約400美元，淨利率高達約36%。TechInsights估算，iPhone的最終組裝和測試成本僅10美元，電池4美元，螢幕和觸控面板38美元。

鴻海是這條精密供應鏈的關鍵，負責全球絕大多數iPhone組裝，其次是和碩和立訊，主要負責組裝來自數百家供應商的零組件。從相機鏡頭、塗層材料，到各種印刷電路板和支撐iPhone結構的基板，幾乎都是在中國和東南亞各地生產。

供應商鄰近組裝業者，攸關蘋果的生產效率。就算蘋果能為部分iPhone零組件找到替代製造商，有些關鍵零件仍只有單一來源。全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）負責供應iPhone的主處理器。儘管台積電表示已於今年1月在美國亞利桑那州開始量產，但專家認為，台灣和南韓生產的晶片數量及品質根本無法被取代。

因此，要將生產線轉回美國，勢必需要數年、甚至數十年的時間，進行自動化、工具設備、基礎設施和人才培訓等各方面的協調性投資。

中國享有蘋果單一一家公司無法提供規模經濟和效率，若要為了蘋果特別在美國設廠，誘因很低。另外，聖塔克拉拉大學李維商學院（Leavey School of Business）教授蔡安達（Andy Tsay）指出，政策的不確定性是另一個問題。「目前美國體制每四年可能出現翻天覆地的政策變化，這對企業投資並不友善。人或企業在做投資決策時，看的時間需要比四年長得多。」

蔡安達也指出，蘋果雙重依賴中國，既仰賴中國作為供應基地，也仰賴中國這個消費市場。相對地，中國也不會這麼輕易放蘋果走？畢竟中國也需要蘋果。