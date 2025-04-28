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澳洲AAA頂級信評有可能不保？標普發出與大選相關警告

編譯葉亭均／綜合外電
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澳洲即將舉行大選，圖為澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在雪梨一場造勢大會上演說。（路透）
澳洲即將舉行大選，圖為澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在雪梨一場造勢大會上演說。（路透）

信評機構標普全球評級公司（S&P Global Ratings）警告說，澳洲寶貴的AAA主權信評可能面臨風險，因為選舉期間的競選承諾一旦付諸實行，可能導致澳洲有更大的結構性赤字、債務和利息，凸顯出澳洲下屆政府面臨的財政壓力。

標普分析師沃克（Anthony Walker）和傅馬汀（Martin Foo，音譯）在28日提出的一份報告中指出：「隨著公共支出達到戰後高點、全球貿易緊張局勢加劇，以及經濟成長放緩，預算已經重新回到中度赤字。」「當選的政府如何為其競選承諾及日益上升的支出取得資金，將是維持其信評的關鍵。」

澳洲大選將在5月3日登場且選情緊繃，主要政黨已做出大規模支出承諾，從提列數十億澳幣為首購族興建新房、減稅，到提高醫療支出等。標普也指出，從2025財政年度到2029年度，預期將有超過1,000億澳幣（約640億美元）的「預算外」支出，進一步加深其財政疑慮。

高盛集團上周表示，相較於當前執政的工黨，若由中偏右的在野黨執政，澳洲的財政政策可能更偏向擴張，原因是選舉時端出大量支出承諾。

標普分析師表示：「過去數十年來，多屆政府維持穩健的財政管理，是支撐澳洲『AAA』評級的基礎。」

「穩健的財政成果持續確保澳洲的債務指標，依然是一大關鍵信評優勢。」

澳洲的財政收支預料在截至2025年6月底止的財政年度重新轉為赤字，儘管先前連續兩年財政盈餘。同時間，澳洲各個地方政府也在大力支出。

標普表示：「這可能導致整體政府財政赤字擴大至國內生產毛額（GDP）的2%-2.5%，這是自全球金融危機後（受疫情影響年份除外）以來罕見的水準。」「如果重大選舉承諾未能透過新增收入或撙節來提供撥款資金，那麼持自可能進一步擴大。」

澳洲目前是全球少數幾個獲得標普、惠譽和穆迪這三大信評機構一致給予AAA頂級信評的國家之一。

澳洲 惠譽 高盛

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