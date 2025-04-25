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日本股債4月外資流入創30年最高 金價兩周來大漲9.4%

編譯魏紹揆、任中原／綜合報導
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日本財務省公布的初步數據顯示，海外投資人4月迄今淨買入9.64兆日圓（675億美元）的日本股票和債券，為1996年紀錄以來的單月最高。（美聯社）
日本財務省公布的初步數據顯示，海外投資人4月迄今淨買入9.64兆日圓（675億美元）的日本股票和債券，為1996年紀錄以來的單月最高。（美聯社）

在美國政策陰晴不定衝擊市場信心之際，投資人正積極尋覓美國資產以外的替代選項，包括4月來狂買創紀錄的日本股債，以及湧入大宗商品，美元也持續看貶。

日本財務省24日公布的初步數據顯示，海外投資人4月迄今淨買入9.64兆日圓（675億美元）的日本股票和債券，為1996年紀錄以來的單月最高。這些資金約三分之二進入日債，購買額寫歷史新高，日股購入額也達到兩年來最高。

由於美國關稅戰引發美國經濟陷入停滯性通膨的憂慮，總統川普更要求聯準會（Fed）主席鮑爾降息，使央行獨立出現不確定性，日本財務省數據印證了全球資金正在撤離美國市場的猜測。

瑞穗證券東京首席交易策略師大森翔央輝說，這項數據「可理解為海外投資人將日本金融資產視為安全資產，因此增加持有」，「日圓仍相對疲軟，也可能使外界認為日本金融資產遭到低估」，但他也說，川普最近的言論轉趨溫和，本周流入日本的資金可能略為暫緩。

此外，國際金價過去兩周來累計大漲9.4%，銅價同期漲7.7%，油價攀漲4.3%，美元指數則貶值3.5%，美國長天期公債價格也跌5.7%，反映投資人仍對美國的關稅政策與通膨前景感到不安。

儘管國際金價近來回落，但分析師認為這不代表牛市結束，可能只是進入「延長盤整期」。世界黃金協會資深市場策略師卡瓦多尼指出，「只要市場持續劇烈波動，投資人就會轉向黃金。」

美元指數24日盤中走貶0.4%，報99.457，市場認為將繼續走貶。瑞銀調降今年底的美元兌歐元預測至1.23美元，並預測美元兌日圓將貶至130日圓。

高盛首席經濟學者海濟斯更預估，已貶值5%的美元指數雖還將進一步大幅貶值，他強調美元匯率嚴重偏高，以往出現這種情況時美元都曾貶值25-30%，這是他罕見地直接預測美元走勢。

他指出，美元貶值雖將推升美國通膨，將有助縮小美國貿易逆差，理論上也能使金融情勢趨於寬鬆，因此川普政府不太可能組止。

海濟斯也強調，美國經濟是否衰退的最重要決定因素，不是美元匯率，而是關稅政策，若川普決定恢復課徵對等關稅、美中貿易戰持續、或川普採取更激進的產品類關稅措施，無論美元怎麼走，美國都難以躲過衰退。

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