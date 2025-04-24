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鼓勵散戶進場買股 日本擬大砍最低投資門檻

編譯林文彬／綜合外電
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日本計劃調降投資股市的最低金額門檻，藉此吸引較多散戶進場。（美聯社）
日本計劃調降投資股市的最低金額門檻，藉此吸引較多散戶進場。（美聯社）

日本東京證券交易所將要求上市公司調降投資最低門檻，盼吸引更多散戶投資人投資日本股市。

投資最低門檻是指投資人買進特定公司股票時，必須支付的最低金額。現有法規建議企業投資最低門檻訂在50萬日圓以下，但東京證交所如今希望調降門檻至10萬日圓左右。

東京證交所市場專家團隊在24日出爐的報告中表示，調降投資最低門檻目的是降低各式各樣投資人買進個股的難度，進而促進日本經濟發展。這份報告指出，東京證交所將營造有助於各種散戶投資的環境，包括青年。

東京證交所最新2023年數據顯示，從持股市值來看，外資約持有日本32%股票，散戶持有16.9%，金融機構持股比重為28.9%，其餘股票則落在證券公司、企業及政府機關手上。

年輕投資人並非日本唯一追求的對象，該國也鼓勵家庭加碼投資以充實退休金。Comgest公司日股投資組合經理人凱伊（Richard Kaye）說：「1990年代日股崩跌後，日本許多年齡較高的有錢人不願意重返本國股市，Keyence等優質企業投資最低門檻居高不下加重他們的負擔。」

日股通常以一次100股為交易單位，如果一檔股票要價1,000日圓，投資人至少需要砸下10萬日圓才能買到。截至3月底東京證交所所有股票投資最低金額中位數逾13萬日圓，主板股票則逼近20萬日圓。

日本 退休金

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