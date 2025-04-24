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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

關稅衝擊企業 美綜合PMI兩年新低 歐元區景氣幾近停滯

編譯陳律安／綜合報導
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川普關稅措施拖累服務業，歐元區本月綜合PMI僅小幅擴張，市場對公共支出提高的樂觀展望，不敵對美國關稅政策的擔憂。（路透）
川普關稅措施拖累服務業，歐元區本月綜合PMI僅小幅擴張，市場對公共支出提高的樂觀展望，不敵對美國關稅政策的擔憂。（路透）

由於美國總統川普關稅政策衝擊企業信心，美國4月商業活動擴張幅度為2023年來最慢，歐元區景氣更幾近停滯，日本小幅擴張，僅印度景氣受惠拉貨需求暢旺而更加熱絡。

史坦普全球公司（S&P Global）公布，美國4月綜合採購經理人指數（PMI）降至51.2，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，但不如市場預期。

這項調查是在4月9-22日進行，也就是在美國總統川普於「解放日」宣布對等關稅、後來又延後50多國對等關稅90天之後。

美國4月製造業PMI微升至50.2，服務業PMI掉到51.4。史坦普全球財智首席商業經濟學家威廉森指出，所有關稅的嘉惠效應，都被經濟不確定性、供應鏈憂慮及出口下滑的拖累所抵銷，使製造業景氣廣泛停滯。調查顯示，美國4月企業信心指標是2022年7月來最低。

歐元區4月史坦普全球綜合PMI初估值也降至50.1，同樣低於市場預期，主要受到德國4月民間經濟活動四個月來首度陷入萎縮的拖累。法國4月綜合PMI持續低於50，也不如經濟學家預期。

歐元區4月製造業PMI雖升至48.7，為27個月高點，但部分可能是因工廠加快完成現有訂單，且還是處於萎縮區，服務業PMI則從51.0降至49.7，低於預期。

整體而言，市場對公共支出提高（尤其是德國）的樂觀展望，不敵對川普關稅政策的擔憂。漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說，服務業低迷導致歐元區景氣陷入停滯，「德國提高對基礎建設的財政支出，以及歐洲各國擴大國防支出，最終可能不僅僅嘉惠製造業，連服務業也連帶受惠，但效果可能較晚顯現」。

路透報導，德國政府預估今年經濟可能零成長，低於原先預期的擴張0.3%。當局對2026年的經濟成長預期，也從1月預估的1.1%降至1%。

日本4月自分銀行製造業PMI略升至48.5，延續去年7月來的萎縮態勢，新訂單次指標降幅為2024年2月來最大，製造商的商業信心次指標也掉到2020年6月來最低水準。但在4月服務業PMI攀至52.2的支撐下，日本4月綜合PMI升抵51.1，景氣翻至擴張領域。

印度4月民間景氣則是強勢擴張，製造業PMI升至58.4，為一年來最高，服務業PMI也攀升到四個月高點的59.1，帶動綜合PMI跳升至60，為去年8月來最高水準。滙豐首席印度經濟學家班德里說，新出口訂單次指標加速上揚，可能是因為對等關稅暫停90天帶來的拉貨潮。

關稅 德國 印度

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