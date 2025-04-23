南韓經濟第1季GDP意外萎縮 為央行下月恢復降息鋪路

南韓第1季經濟意外陷入萎縮。(美聯社)

南韓 第1季經濟意外陷入萎縮，凸顯在川普關稅 措施全面來襲之前，南韓企業活動已經處於脆弱狀態、出口停滯且消費萎縮。這使得南韓央行 恢復降息的可能性提高。另外，彭博調查顯示，日本央行觀察人士預測，由於關稅削弱經濟展望，日銀可能會延後升息。

南韓央行周四(24日)公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）較前季萎縮0.2%，而經濟分析師原先預估會成長0.1%；若與去年相比，GDP萎縮0.1%，低於市場預測的零成長。去年12月初，前總統尹錫悅的戒嚴令風波引發了南韓數十年來最嚴重的政治危機，嚴重打擊消費者信心，導致內需疲軟。

最新經濟數據凸顯南韓決策官員要維持成長所面臨的挑戰，此時貿易緊張局勢可能衝擊以出口為主的經濟體。

本周稍早的貿易數據顯示，南韓4月首20日對美出口年比大幅下滑14.3%。

iM證券分析師朴相鉉表示：「更令人擔心是，如果在第2季又負成長，經濟可能陷入萎縮」，此時出口情勢正因關稅不確定性而惡化，「這勢必會影響南韓央行的貨幣政策和國會的追加預算討論」。

彭博分析師表示：「南韓央行在4月18日決策後示警下滑風險，但GDP報告比預期更疲弱。由於美國關稅使前景黯淡，這一挫敗位央行在5月恢復降息鋪路。」

南韓央行數據顯示，上季營建投資下滑3.2%，連續四季減少；民間消費和政府支出分別減少0.1%，廠房投資下滑2.1%，出口減少1.1%，因化學品和其他設備出貨減少。

另外，日銀觀察人士預測，日本會延後升息。彭博訪調的54位經濟分析師全都預期日銀5月1日會議結束時將維持政策不變，預料9月升息的人數比率已從89%降至45%。7月和10月是最被看好的下次升息時間，比率各為25%，至於預料明年1月升息者幾乎增加三倍至15%。

分析師認為，日銀這波升息的最終利率落點為1%，而非3月調查時所顯示的1.25%，這代表分析師預期央行只會再升息2次。日本目前基準利率為0.5%。