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誰在拋售美國？日本投資人兩周賣200億美元外債 一大部分可能是美債

編譯季晶晶／綜合外電
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日本包括銀行和退休基金在內的私人機構在4月前兩周總共賣出逾200億美元的海外長期債券。分析師研判很大一部分是美債。（路透）
日本包括銀行和退休基金在內的私人機構在4月前兩周總共賣出逾200億美元的海外長期債券。分析師研判很大一部分是美債。（路透）

美國總統川普4月初宣布關稅政策，震撼全球，日本投資人拋售了超過200億美元的外國債券，但來自日本賣壓可能只是看得到的「冰山一角」。

根據日本財務省的初步數據，截至4月4日的當周，銀行和退休基金在內的私人機構總共賣出175億美元的海外長期債券，接下來的七天再出售36億美元。這波拋售是2005年以來兩周間資金流出量最大交易之一。

日本公私部門共持有1.1兆美元的美國公債，是美國最大債權人，動向因此備受關注。

日本財務省的報告並未提供有哪些長債被交易的詳細資料。

金融時報引述野村銀行資深利率策略師Tomoaki Shishido的說法報導，日本拋售的債券中，有「很大一部分可能是美國公債或美國機構債券」。

4月2日之後的美股史坦普500指數連跌四個交易日，跌幅達12%，川普後來宣布暫停大部分的對等關稅90天，股市才止血回升。

Shishido表示，由於美股暴跌，日本退休基金的國際債券務和股票配置可能失去平衡，外債拋售可能是為了「進行再平衡，也有可能是銀行或人壽保險公司正降低其利率風險」。

美國資產管理公司的拋售，以及美國和國際避險基金槓桿交易平倉，也可能是本月美國公債走跌的原因之一。

但穆迪分析公司日本經濟學家Stefan Angrick認為，日本基金拋售美債的數量雖然引發關注，但這些賣壓難以單獨造成近期殖利率暴漲現象，顯示可能還有更龐大的資金出逃。美國公債市場每日成交均量近1兆美元。

日本 債券 殖利率

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