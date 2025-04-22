中國因關稅戰拒收的波音飛機 馬航、印度航空搶著要

中國航空公司近期因中美關稅戰拒絕接收美國波音公司的新機，但馬來西亞航空、印度航空都擬趁勢接收這批新機。圖為波音第二架因關稅問題被「遣返」的737 MAX飛機本月21日離開舟山完工中心。（取材自微博）

因中美關稅戰升級，中國航空公司近日已將兩架波音 737 MAX客機退回美國，但其他國家的航空公司卻看上這波退訂潮，除馬來西亞航空 （Malaysia Airlines） 外，印度 航空（Air India）據報也打算趁勢接收這批飛機，加速採購計畫。

彭博引述不願具名的知情人士指出，塔塔集團旗下的印度航空由於急需飛機加快復興計畫，打算與波音接洽，獲取波音原本為中國航空公司準備的多架飛機。知情人士稱，印度航空還盼望未來能獲得波音飛機好的交付。

中國近期已退訂兩架波音客機。根據路透報導，航班追蹤網站AirNav Radar的數據顯示，4月21日有一架客機從浙江舟山的波音工廠起飛，降落在關島。4月20日也有漆上廈門航空塗裝的737 MAX客機，同樣從舟山返回西雅圖。

新浪財經表示，中國航空公司退回波音飛機的細節不明，可能是延後交付或改變引進方式，也可能是取消訂單。波音官網資料顯示，截至今年3月31日，波音還有130架飛機待交付給中國客戶。

印度航空將面臨馬來西亞航空的競爭，後者也擬加速採購波音飛機，進一步擴大機隊規模。馬航集團董事經理依茲漢依斯邁日前透露，該公司正在與波音接洽，看看是否能獲得中國航空公司留下的客機生產空缺。他坦言，這批波音飛機在市場上的需求很大，馬航已為激烈競爭做好心理準備。

全球航空公司都渴望買到新飛機，但由於新冠疫情 後的供應鏈瓶頸，以及波音公司因監管審查加強和罷工導致生產放緩，飛機交機時程一再延遲。

不過，報導也點出，對於潛在買家來說，接收已經造好或正在建造的波音飛機是一件複雜的事情，因為許多飛機的機艙配置已經由原始客戶設定，而且一些付款已經完成。