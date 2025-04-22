我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

關稅戰前 查克柏格等3巨頭精準拋股 套現數十億美元

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
戴蒙。(路透資料照片)
戴蒙。(路透資料照片)

彭博資訊引述追蹤內部人交易的機構「華盛頓服務公司」分析，臉書母公司Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）等商業巨擘，在川普祭出關稅炸彈前，已拋售大量股票，套現數十億美元。

查克柏格在今年第1季拋售110萬股股票，總值約7.33億美元。所有交易都發生在1月與2月。

卡茲在同一時期也賣了不少股票，他在甲骨文股價下跌超過30%以前，拋售380萬股，套現約7.05億美元。根據彭博富豪指數，售股收入加上他其餘股份和投資組合，使他坐擁的財富達到24億美元。

曾被經濟學人描述為「華爾街之王」戴蒙，在同期也拋售價值2.34億美元股票。據彭博富豪指數，他的資產淨值為30億美元。

第一季對市場而言是動盪不安的時期。雖然川普上任初期科技股曾一度飆升，但隨著4月2日「解放日」前夕關稅政策不確定性升高，引發一波拋售潮，導致全球市場蒸發數兆美元市值，因為川普關稅可能波及從手機到半導體等多項產品，對科技產業股造成沉重打擊，並造成一些人的財富縮水。例如，全球首富馬斯克今年以來財富已蒸發1,290億美元。

華盛頓服務公司的數據顯示，今年第1季共有3,867名內部人出脫價值155億美元的股票。相形下，去年同期則有4,702個內部人士賣出股票，套現281億美元，但去年金額之所以這麼多，很大一部分來自亞馬遜創辦人貝佐斯，他在去年2月出售逾85億美元的亞馬遜股票。

查克柏格。(路透資料照片)
查克柏格。(路透資料照片)
卡茲。(路透資料照片)
卡茲。(路透資料照片)

川普 關稅 亞馬遜

上一則

財經簡訊

下一則

美股最錢線／不確定性勝於疫情初期 企業大砍獲利預期

延伸閱讀

關稅炸彈前精準脫手 查克柏格等商業巨擘提前套現數十億

關稅炸彈前精準脫手 查克柏格等商業巨擘提前套現數十億
Meta壟斷案開審 查克柏格作證 政府要求分拆IG、WhatsApp

Meta壟斷案開審 查克柏格作證 政府要求分拆IG、WhatsApp
南灣和半島人行道音響遭駭 播放假查克柏格和馬斯克錄音

南灣和半島人行道音響遭駭 播放假查克柏格和馬斯克錄音
Meta反壟斷案開庭 恐被迫出售IG、WhatsApp

Meta反壟斷案開庭 恐被迫出售IG、WhatsApp

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情