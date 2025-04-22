關稅戰前 查克柏格等3巨頭精準拋股 套現數十億美元

戴蒙。(路透資料照片)

彭博資訊引述追蹤內部人交易的機構「華盛頓服務公司」分析，臉書母公司Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）等商業巨擘，在川普 祭出關稅 炸彈前，已拋售大量股票，套現數十億美元。

查克柏格在今年第1季拋售110萬股股票，總值約7.33億美元。所有交易都發生在1月與2月。

卡茲在同一時期也賣了不少股票，他在甲骨文股價下跌超過30%以前，拋售380萬股，套現約7.05億美元。根據彭博富豪指數，售股收入加上他其餘股份和投資組合，使他坐擁的財富達到24億美元。

曾被經濟學人描述為「華爾街之王」戴蒙，在同期也拋售價值2.34億美元股票。據彭博富豪指數，他的資產淨值為30億美元。

第一季對市場而言是動盪不安的時期。雖然川普上任初期科技股曾一度飆升，但隨著4月2日「解放日」前夕關稅政策不確定性升高，引發一波拋售潮，導致全球市場蒸發數兆美元市值，因為川普關稅可能波及從手機到半導體等多項產品，對科技產業股造成沉重打擊，並造成一些人的財富縮水。例如，全球首富馬斯克今年以來財富已蒸發1,290億美元。