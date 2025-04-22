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黃金衝破3400美元 今年來大漲30% 美元依然氣虛

編譯劉忠勇／綜合外電
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國際金價21日再創新高，期、現貨金價同步突破每英兩3,400美元大關，美元依然氣虛，投資人對美國與日本、歐盟的貿易談判仍感不安，加上美國總統川普再度公開抨擊聯準會（Fed），在在加劇市場緊張氣氛。

黃金現貨一度大漲3.1%至3,430.3美元，再創歷史新高；紐約黃金期貨更一度暴衝3.4%、達3,442.3美元。美元兌主要貨幣全面走低，DXY美元指數一度連98都失守，大跌1.3%、下探97.92，為三年低點。

日圓兌美元一度升值1.2%、達140.48；歐元和瑞士法郎表現也相對強勢，升值幅度都超過1%。亞洲主要貨幣也全面走升，以泰銖和馬元最強。

分析師指出，美元走弱時，黃金等商品通常會反向走高，因為金價是以美元計價，因此對海外投資人來說，美元下跌會讓黃金較便宜，因而提高黃金的吸引力。

國際金價今年來已大漲約30%，反觀美股標普500指數已跌逾10%，DXY美元指數跌逾9%。

川普聲稱美日貿易談判「取得重大進展」後，投資人正尋找更多關稅談判走向的線索。川普上周不滿Fed遲遲未降息，在社群平台發文表示，巴不得Fed主席鮑爾提早被開除，不過他並未說明究竟是準備尋求手段逼退他下台，還是單純希望鮑爾的任期能早點結束。鮑爾主席任期將到2026年5月。

美元幾乎對每一種主要貨幣都走貶，因投資人評估鮑爾可能被解職的風險，以及這可能會進一步削弱對美國資產的信心。這波拋售蔓延至其他資產類別，美股指期和美債聯袂下跌。

華僑銀行外匯策略師黃經隆表示：「坦白說，開除鮑爾的說法令人難以置信。如果聯準會的信譽遭到質疑，將會嚴重侵蝕市場對美元的信心。」

今年有貨幣決策表決權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則警告，Fed的獨立性不該被削弱。他20日在CBS節目說：「幾乎所有經濟學家都同意，貨幣政策必須排除政治干預，讓Fed或任何央行能專注做該做的事，這一點非常關鍵。」

國際貨幣基金（IMF）預定22公布對全球經濟狀況的最新預測，預料會調降全球經濟成長預測，而預定本周公布的採購經理人指數（PMI），也將全面反映川普推動關稅政策以來的經濟情況。

在一般情況下，投資人對IMF的經濟預測不會特別在意，但在當前市況下，市場正尋求更多具體證據，以便推測全球成長今年可能放緩到什麼程度。

貨幣 鮑爾 金價

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