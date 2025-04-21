市場劇烈波動...避險需求增 創紀錄外資流入這國公債

日本超長期公債上月吸引創紀錄的外資流入，主因美國關稅政策刺激避險需求，提升公債吸引力。（美聯社）

最新數據顯示，日本 超長期公債上月吸引創紀錄的外資流入，主因美國關稅政策刺激避險需求，提升公債吸引力。

彭博資訊報導，日本證券業協會（JSDA）21日公布數據顯示，全球基金3月淨買入2.18兆日圓（155億美元）10年期以上的日本公債，創歷來新高。上月所有天期公債的淨買入總額達6.03兆日圓，是2004年有紀錄以來單月次多。

川普政府3月開始對外加徵關稅，導致市場劇烈波動，市場對日本公債的需求不斷增加。另一份由日本財務省每周公布的初步數據顯示，本月流入日本公債的外資規模仍然居高。

相較下，日本當地保險 公司3月出售創紀錄的6,458億日圓（45億美元）超長期公債。根據彭博彙整資料，30年期公債殖利率 在3月中攀抵2006年以來最高點，本月繼續走高，原因在於日本銀行（央行）減少購買超長期公債，以及美國公債波動性大增，攪動全球債市。

瑞穗證券東京首席交易策略師大森翔樹（Shoki Omori）表示，「買家稀少，加上美國長期利率和10年期以上利率升高，恐打擊主動投資意願」，再者，「3月也是日本財年的尾端，投資人一般會調整資產負債表」。

大樹生命保險公司上周表示，儘管30和40年期公債殖利率很吸引人，債市尚未穩定。大同生命保險公司則計劃在4月開始的本財年，增持與去年相當的日本公債。