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更多日本人擁抱外國米 近20年首次進口南韓米 台灣米已成熱銷品

編譯季晶晶／綜合外電
在東京經營餐廳的Arata Hirano已改用加州米。（路透）
在東京經營餐廳的Arata Hirano已改用加州米。（路透）

日本米價飆升，為外國生產的白米開啟了出口的機會。以往因為高關稅，外國米在日本沒有價格優勢，但如今日本國內糧價大漲，刺激了外國米的需求。南韓最近向日本出口了1999來的第一批白米，而台灣米去年以來在西友連鎖超市一直很暢銷。

一位韓國農協（NongHyup）的官員周一表示，南韓出口到日本的2噸白米已在網路和當地超市售罄，另外20噸預計下周到貨。雖然這個數量僅占日本消費的一小部分，但為遭到川普貿易保護主義政策重創的南韓出口帶來一線曙光。

日本每年免徵關稅的進口白米配額大約是77萬噸，超過的部分每公斤徵收約340日圓（2.408美元）的關稅。消費者上月買到的米，價格較去年同期大漲92%，促使企業和消費者改變偏好國產米的態度，接受來自其他國家的白米。

超市巨擘永旺逾一周前已將美國米與日本米以8:2的比例混合後銷售，價格比國產米便宜約10%。快餐連鎖店松屋和連鎖餐飲集團Colowide今年都開始供應純美國米。在西友超市，台灣米自去年來一直是熱銷品。

東京餐館業主Arata Hirano用的米已改成加州白米，價格比起去年夏天、他第一次買的時候漲了一倍，但仍比國產米便宜很多。他說，除非國產米的價格能低於加州米，否則不打算改回去。

這與1993年日本米荒時進口泰國大米卻沒人要買，造成超市庫存過剩，形成鮮明對比。

如果白米成為美日關稅談判的議題，東京可能再放寬限制，更有利於外國米的競爭。川普本月宣布對全球大部分地區徵收全面關稅時，嚴厲批評了日本對大米徵收700%的關稅；但日本決策者質疑700%的數字，聲稱那是基於過時的國際米價計算得出。

目前還不知道美日談判會不會是否會拿稻米關稅當重點。部分分析人士說，共和黨政府可能不會太關注稻米，因為出口日本的米多半出自親民主黨的加州。而日本願就開放米市做出多大讓步也不明朗。東京貓頭鷹諮詢集團資深研究員Junichi Sugawara說，7月參議院改選之前，首相石破茂不太可能冒險激怒農民，那是執政黨自民黨的重要票倉。

但白米供不應求，未來的進口勢必增加。截至4月6日當周，日本超市白米均價為每5公斤4,214 日圓（29.65美元），已連續第14周上漲，是去年同期的兩倍多。

至於進口米的品質和口感，上Shokudou Arata用餐的顧客Miki Nihei說「吃不出來」，她對外國米沒有什麼疑慮。

日本 關稅 加州

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