中國風險成熱議話題 特斯拉、英特爾財報將揭曉

美股財報季密集登場，市場難免出現震盪。（路透）

英特爾（Intel）、特斯拉 （Tesla）等美國科技業者將陸續公布上季財報之際，正遭遇美中科技戰對中國業績的威脅，「中國風險」將成為財報說明會的熱議話題。

特斯拉預定22日美股盤後公布第1季財報，執行長馬斯克 涉足政治在美歐引發的抵制潮，預料將衝擊特斯拉上季產量與交車量，預料產量將年減16%至36.2萬輛，交車量年減13%至約33.7萬輛，為三年來最少，但快速成長的服務與能源儲存事業有望抵銷衝擊。

面對美國關稅 推升成本以及中國大陸消費者避開美國品牌產品，市場將緊盯馬斯克對關稅影響的評估、事業規畫，以及推出平價新車款與自駕計程車的時間。馬斯克表示，他19日與印度總理莫迪對談後，今年稍後將造訪印度。預定24日美股盤後發布財報的英特爾，可望受惠於消費者在關稅生效前搶購電子產品的熱潮，包含個人電腦（PC）晶片的客戶運算事業群營收預估將年減9%，資料中心營收料年減3%，但市場將聚焦執行長陳立武分拆資產的計畫，以及對與台積電等同業結盟傳言的說法。

英特爾可能也和預定23日發布季報的德州儀器一樣，躲不過中國關稅議題。