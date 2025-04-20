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投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

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投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

編譯陳律安／綜合外電
在川普的貿易政策下，帶動了歐元的升勢。（路透）
在川普的貿易政策下，帶動了歐元的升勢。（路透）

川普關稅政策引發的動盪下，投資人急尋避風港，受青睞的資產包括德國公債、歐元、亞洲消費類股，以及黃金與白銀。

德國公債、歐元

一般而言，當歐元升值，德國公債價格通常會下跌，因為市場對歐洲經濟前景的樂觀預期會推升歐元，但削弱對德債等避險性資產的需求。

然而，在歐元兌美元本月來升值約5%之際，德國公債與美國公債的利差卻持續擴大，美國2年期公債殖利率已比德債高出約2個百分點，較3月初的1.7個百分點擴大。富達國際債券基金經理人瑞德爾說，近兩周來，美國政策引發的疑慮反而嘉惠歐元與德債，使這兩種資產過去的相關性被打破。

MFS投資管理策略師安妮表示，全球投資人似乎正在重新配置資產，試圖從美國資產分散出去，認為歐洲等其他地區的資產更吸引人。

亞洲消費類股

在川普於4月2日祭出對等關稅措施後，高盛與摩根士丹利的策略師建議投資人防禦操作，投入亞洲消費必需品類股。富達國際表示，已搶進股價跌深的中國消費類股，押注這些企業有望得益於北京當局的刺激措施。

4月2日以來，MSCI亞太消費必需品指數累計上漲5%，漲幅居11個次指標之冠，表現也優於MSCI亞太指數的同期下跌2.5%。中國的永輝超市與日本的神戶物產，同期至少分別大漲19%。

白銀與黃金

貴金屬交易平台BullionVault的研究主管艾許表示，在對等關稅政策公布前，黃金與白銀等大宗商品的價格就已走高，因市場預期新關稅將帶來通膨壓力，但「川普的關稅戰在實際上卻可能帶來通縮效果，打擊全球貿易與經濟成長」，將削弱對工業原料（包括白銀）的需求，黃金則因避險地位而閃耀光芒。

艾許說，由於目前白銀價格不到黃金的百分之一，從歷史經驗來看，「顯示白銀被嚴重低估」，可望迎來反攻機會。

黃金雖然波動劇烈，但價格持續創高，主因是避險買盤湧入。投資公司Amplify ETFs創辦人兼執行長馬古恩說：「在當前市場、財政、經濟與地緣政治不確定性齊升的情況下，黃金作為價值儲存資產的需求大增，推動價格創歷史新高」。

關稅 德國 川普

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