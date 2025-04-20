關稅戰效應訂艙量暴減近五成 全球運輸鏈三大利空罩頂

全球運輸鏈三大利空罩頂。（歐新社）

全球運輸鏈三大利空罩頂。川普關稅 戰致全球貿易量急凍，據最新統計，全球貨櫃訂艙量暴減近五成；美國大型貨主罕見要求航商「重議長約」；加上全球物流巨擘DHL暫停收貨，象徵全球運輸鏈宣告停擺。三大利空齊發，貨櫃海運業遭遇疫情後最大壓力測試。

根據統計，全球貨櫃訂單下降49%，中國貨櫃需求減少64%；美國指標大貨主（直客）罕見對物流業者（航商）發出協商請求，要求重新議定長約，即調降美西線長約價格運價至每FEU（40呎櫃）至1,400美元，而業內指出若以此價格承運，將低於貨櫃業者損益平衡點。

另外，全球最大物流公司DHL已發信給客戶，說明因為新的報關規定，造成貨物嚴重積壓，將自21日（周一）起，對於運往美國價值超過800美元的B2C貨件，不得不暫停收貨。業內估，全球物流業將同受其害，因為部分貨物也透過海運。

貨櫃艙位需求方面，受川普政府掀起的「關稅風暴」影響，美國海運貿易面臨驟然中斷風險。貨運數據公司Vizion最新報告顯示，美國進口訂單第2季起恐出現崩盤現象。

Vizion統計4月起的首周數據發現，全部貨櫃訂艙量較上月大幅下跌49%，美國整體進口數量較上季下跌64%。

根據Vizion在上周發布的「關稅衝擊」報告顯示，美國進口量出現普遍性的「預訂（單）凍結」，全球貿易動盪正在蔓延。雖然2025年3月的訂艙量因川普關稅戰前搶運而成長，但4月起全面暴減，且未來可能出現逐季遞減的情況。

根據國際大型法人機構高盛 研究報告，針對中國對美出口占比達七成的46家企業，受到顯著影響，其間約41%的企業出口訂單減少超過50% ，甚至完全停止發貨。

更值得注意的是，根據外媒指出，航運平台Xeneta的執行長Patrik Berglund表示，目前「瘋狂」的貨櫃運輸市場將引發美線運價合約重新談判，因為運價和最低貨量承諾（MQC）正面臨質疑。在此同時，確實已有美國大型零售通路貨主對航商要求，且傳出提出請求者就是零售龍頭業者之一的W超市。

另外，國際貨運巨擘DHL表示，21日起將暫停全球企業運送價值超過800美元產品給美國個人的服務，因為美國海關新規已拉長通關流程。

路透報導，DHL指出，暫停這項服務的原因是美國新的海關規定要求所有價值超過800美元的貨物，都需要正式的入境處理。在4月5日調整新規前，最低金額原為2,500美元。