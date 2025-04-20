我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

ICE夾克成亞馬遜暢銷品 有人穿上它看無證客逃跑

關稅戰效應訂艙量暴減近五成 全球運輸鏈三大利空罩頂

記者邱馨儀、編譯中心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球運輸鏈三大利空罩頂。（歐新社）
全球運輸鏈三大利空罩頂。（歐新社）

全球運輸鏈三大利空罩頂。川普關稅戰致全球貿易量急凍，據最新統計，全球貨櫃訂艙量暴減近五成；美國大型貨主罕見要求航商「重議長約」；加上全球物流巨擘DHL暫停收貨，象徵全球運輸鏈宣告停擺。三大利空齊發，貨櫃海運業遭遇疫情後最大壓力測試。

根據統計，全球貨櫃訂單下降49%，中國貨櫃需求減少64%；美國指標大貨主（直客）罕見對物流業者（航商）發出協商請求，要求重新議定長約，即調降美西線長約價格運價至每FEU（40呎櫃）至1,400美元，而業內指出若以此價格承運，將低於貨櫃業者損益平衡點。

另外，全球最大物流公司DHL已發信給客戶，說明因為新的報關規定，造成貨物嚴重積壓，將自21日（周一）起，對於運往美國價值超過800美元的B2C貨件，不得不暫停收貨。業內估，全球物流業將同受其害，因為部分貨物也透過海運。

貨櫃艙位需求方面，受川普政府掀起的「關稅風暴」影響，美國海運貿易面臨驟然中斷風險。貨運數據公司Vizion最新報告顯示，美國進口訂單第2季起恐出現崩盤現象。

Vizion統計4月起的首周數據發現，全部貨櫃訂艙量較上月大幅下跌49%，美國整體進口數量較上季下跌64%。

根據Vizion在上周發布的「關稅衝擊」報告顯示，美國進口量出現普遍性的「預訂（單）凍結」，全球貿易動盪正在蔓延。雖然2025年3月的訂艙量因川普關稅戰前搶運而成長，但4月起全面暴減，且未來可能出現逐季遞減的情況。

根據國際大型法人機構高盛研究報告，針對中國對美出口占比達七成的46家企業，受到顯著影響，其間約41%的企業出口訂單減少超過50% ，甚至完全停止發貨。

更值得注意的是，根據外媒指出，航運平台Xeneta的執行長Patrik Berglund表示，目前「瘋狂」的貨櫃運輸市場將引發美線運價合約重新談判，因為運價和最低貨量承諾（MQC）正面臨質疑。在此同時，確實已有美國大型零售通路貨主對航商要求，且傳出提出請求者就是零售龍頭業者之一的W超市。

另外，國際貨運巨擘DHL表示，21日起將暫停全球企業運送價值超過800美元產品給美國個人的服務，因為美國海關新規已拉長通關流程。

路透報導，DHL指出，暫停這項服務的原因是美國新的海關規定要求所有價值超過800美元的貨物，都需要正式的入境處理。在4月5日調整新規前，最低金額原為2,500美元。

關稅 川普 高盛

上一則

挑戰跨境電商巨擘酷澎 南韓Naver和Kurly結盟 搶攻生鮮外送

下一則

投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

延伸閱讀

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問
民眾黨發起在野領袖峰會 黃國昌朱立倫22日聚焦4大主軸

民眾黨發起在野領袖峰會 黃國昌朱立倫22日聚焦4大主軸
謝鋒引中醫概念暗批美關稅戰：自己生病讓別人吃藥

謝鋒引中醫概念暗批美關稅戰：自己生病讓別人吃藥
美科研界風聲鶴唳 前谷歌CEO示警：川普政策或讓與中科技競爭處劣勢

美科研界風聲鶴唳 前谷歌CEO示警：川普政策或讓與中科技競爭處劣勢

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美國限制輝達晶片銷往中國，導致該公司將提列55億美元費用，這使輝達淪為美中貿易戰下的受害者。（路透）

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

2025-04-18 09:49
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52
傳奇投資人麥納維尼表示，99%的投資獲利豐厚個股都符合一個特點。(路透)

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

2025-04-19 12:23

超人氣

更多 >
裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友
Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」
公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？