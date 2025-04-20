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挑戰跨境電商巨擘酷澎 南韓Naver和Kurly結盟 搶攻生鮮外送

編譯吳孟真／綜合外電
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南韓網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟，挑戰稱霸南韓市場的跨國電商巨擘酷澎（Coupang）。（路透）
南韓網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟，挑戰稱霸南韓市場的跨國電商巨擘酷澎（Coupang）。（路透）

南韓網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟，挑戰稱霸南韓市場的跨國電商巨擘酷澎（Coupang）。

韓國經濟日報與前鋒報報導，Naver 18日宣布與生鮮配送平台Market Kurly的母公司Kurly策略結盟，合作電商業務。Kurly今年稍晚將在Naver以人工智慧（AI）驅動的電商平台Naver Plus Store上，銷售自家產品。

此舉有助Naver強化生鮮部門，並讓專營生鮮配送的Kurly，觸及Naver的廣大用戶群、並擴展銷售管道。消息人士本月稍早指出，Naver考慮入股Kurly，追趕在紐約證交所上市的酷澎。

Naver力圖提升占整體營收27%的電商業務。去年Naver電商平台的交易總額估計為50兆韓元（351億美元），落後酷澎的55兆韓元。酷澎的年銷售額在2015年首度超越1兆韓元，業績僅九年內就成長約40倍。

Naver的搜尋和廣告業務成長趨緩，轉而強化電商部門，上月推出由自家大型語言模型（LLM）HyperCLOVA X驅動的Naver Plus Store應用程式（App）。這款程式提供最佳化的購物資訊，協助用戶精準搜尋所需產品。上月吸引約300萬用戶下載，躍居新購物App排行榜之首。

儘管Kurly 2015年率先在南韓推出隔日生鮮配送服務，但酷澎透過「火箭速配」（Rocket Delivery）和「火箭生鮮」（Rocket Fresh）等的垂直整合模型，稱霸南韓此一市場。

另外，Naver與零售業者如E-mart Mall和Homeplus合作，甚至與新世界集團（Shinsegae）換股結盟。但Naver缺少自家的物流網絡，限制了快遞業務的競爭力。如今藉由Kurly的隔日配送服務，有望改善這項缺點。

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