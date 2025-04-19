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停購美國LNG 中國轉與沙國簽史上規模最大LNG協議

記者陳湘瑾／即時報導
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阿拉伯聯合大公國工業與先進技術部長、阿布扎比國家石油公司董事總經理兼集團執行長賈比爾。（圖／取自中國能源網）
阿拉伯聯合大公國工業與先進技術部長、阿布扎比國家石油公司董事總經理兼集團執行長賈比爾。（圖／取自中國能源網）

中國傳出已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上之際，阿拉伯聯合大公國的國有石油企業阿布達比國家石油公司（ADNOC）18日宣布在北京設立辦公室，以及三項LNG協議，包括與中國最大民營能源企業新奧能源簽署為期15年的LNG購銷協議，為阿拉伯聯合大公國與中國合作夥伴簽署的有史以來合約量最大的LNG協議。

阿布扎比國家石油公司北京辦公室將專注於公司在中國的銷售和市場推廣活動，目的是進一步深化與中國客戶及合作夥伴的長期商業關係。

三項LNG協議中，包括與中國最大民營能源企業之一新奧天然氣股份有限公司的全資子公司新奧液化天然氣（新加坡）私人有限公司簽署的LNG銷售與購買協議。該協議為期15年，每年將供應100萬噸來自Ruwais LNG項目的LNG。為中國與阿拉伯聯合大公國有史以來規模最大的LNG協議。

新奥能源從1992年開始從事城市管道燃氣業務，是中國規模最大的清潔能源分銷商之一，目前在中國運行178個城市燃氣項目，為1729.9萬個家庭和10.2萬家工商企業提供燃氣服務，覆蓋城區人口8,861萬。

其他兩項LNG協議分別由阿布達比國家石油公司的全資子公司ADNOC貿易公司與中海石油氣電集團有限責任公司及振華石油控股有限公司簽署。

根據中國能源網報導，阿拉伯聯合大公國工業與先進技術部長、阿布扎比國家石油公司董事總經理兼集團執行長賈比爾表示，「將以此為契機，依託新簽署的LNG銷售協議，攜手中方合作夥伴，進一步挖掘能源產業鏈各環節的潛力，助力中國能源安全。」

航運數據顯示，載運6.9萬噸LNG的德州Corpus Christi於2月6日抵達福建後，中國就未再進一步進口美國LNG。中國2月10日對美國LNG課徵15%關稅之前，另一艘載運船因為未能抵達大陸，被轉往孟加拉，但之後稅率提高到49%，降低中國買家在可預見未來購買美國LNG的經濟誘因。

石油 天然氣 新加坡

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