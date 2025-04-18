愛馬仕上季營收明顯減弱 轉嫁關稅成本5月起在美漲價

愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 (路透)

法國精品品牌愛馬仕 （Hermes）17日公布財報，第1季營收略低於市場預期，並表示將把關稅 成本全數轉嫁給美國客戶，5月1日起將對美國所有產品漲價。

愛馬仕指出，除了例行的價格調整（今年預計調漲約6%至7%）之外，還將對美國市場的所有產品額外加價。財務長杜埃古耶表示，「5月1日起將對美國所有產品漲價，我們藉此將完整抵銷新關稅的衝擊。」

愛馬仕第1季以恆定匯率 計算的銷售為41億歐元（46.6億美元），年增7%，低於市場預期的9.8%，也較前一季18%的成長率明顯減弱。在所有地區的銷售仍見增長，但增速受限於庫存偏低。該公司持續嚴控產量以維持產品獨特性，今年仍預計維持每年6%至7%的擴產速度。

上季美國市場的銷售成長二位數。杜埃古耶指出，放眼4月，並未觀察到美國消費者的行為有任何顯著轉變，但鑑於關稅討論與地緣政治的不確性已對金融市場掀起極大波動，「我們對美國市場保持謹慎」。

針對另一個重要市場中國，當地正受累於房地產危機，杜埃古耶表示，他尚未看到任何明顯的改善跡象，不過北京當局推動刺激消費的舉措是一項正面訊號。

另外，以高檔羽絨外套著名的Moncler集團16日公布，第1季整體營收成長1%，為8.29億歐元（9.44億美元），優於市場預期，主要受到對消費者的直接銷售業績、以及亞洲市場需求的支持。

核心品牌Moncler不計匯率影響的銷售成長2%，亞洲市場的表現比歐美好。Moncler執行長魯菲尼（Remo Ruffini）說，該公司極力以「堅強的營運紀律」，安度動盪的總體經濟環境。全球精品業過去一年來已面臨走下坡的挑戰，現在又遭到美國關稅帶來的額外壓力。