我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

愛馬仕上季營收明顯減弱 轉嫁關稅成本5月起在美漲價

編譯陳律安、黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 (路透)
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 (路透)

法國精品品牌愛馬仕（Hermes）17日公布財報，第1季營收略低於市場預期，並表示將把關稅成本全數轉嫁給美國客戶，5月1日起將對美國所有產品漲價。

愛馬仕指出，除了例行的價格調整（今年預計調漲約6%至7%）之外，還將對美國市場的所有產品額外加價。財務長杜埃古耶表示，「5月1日起將對美國所有產品漲價，我們藉此將完整抵銷新關稅的衝擊。」

愛馬仕第1季以恆定匯率計算的銷售為41億歐元（46.6億美元），年增7%，低於市場預期的9.8%，也較前一季18%的成長率明顯減弱。在所有地區的銷售仍見增長，但增速受限於庫存偏低。該公司持續嚴控產量以維持產品獨特性，今年仍預計維持每年6%至7%的擴產速度。

上季美國市場的銷售成長二位數。杜埃古耶指出，放眼4月，並未觀察到美國消費者的行為有任何顯著轉變，但鑑於關稅討論與地緣政治的不確性已對金融市場掀起極大波動，「我們對美國市場保持謹慎」。

針對另一個重要市場中國，當地正受累於房地產危機，杜埃古耶表示，他尚未看到任何明顯的改善跡象，不過北京當局推動刺激消費的舉措是一項正面訊號。

另外，以高檔羽絨外套著名的Moncler集團16日公布，第1季整體營收成長1%，為8.29億歐元（9.44億美元），優於市場預期，主要受到對消費者的直接銷售業績、以及亞洲市場需求的支持。

核心品牌Moncler不計匯率影響的銷售成長2%，亞洲市場的表現比歐美好。Moncler執行長魯菲尼（Remo Ruffini）說，該公司極力以「堅強的營運紀律」，安度動盪的總體經濟環境。全球精品業過去一年來已面臨走下坡的挑戰，現在又遭到美國關稅帶來的額外壓力。  

關稅 愛馬仕 匯率

上一則

海南封關 「南繁矽谷」盼成全球交流基地

下一則

美3月零售額飆高 反映消費者心態 專家：風暴前最後歡呼

延伸閱讀

指中國曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

指中國曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判
IMF總裁：下調全球經濟成長預測 不預期出現衰退

IMF總裁：下調全球經濟成長預測 不預期出現衰退
不擔心習訪東南亞？川普說美中將達成「很好的協議」

不擔心習訪東南亞？川普說美中將達成「很好的協議」
關稅衝擊 折扣店Five Below停進中國貨 營運雪上加霜

關稅衝擊 折扣店Five Below停進中國貨 營運雪上加霜

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

2025-04-10 16:53
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52
美國政府通知輝達，H20晶片若要出口到中國，必須先取得許可，輝達因此宣布本季認列55億美元費用。(路透)

Nvidia認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

2025-04-15 19:54

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍