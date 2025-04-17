日本和中國2月都增持美債 外國機構加碼國庫券、減碼長期美債

美國財政部。（美聯社）

近來美債重挫引發各界關注是誰出售之際，美國財政部 數據顯示，日本 和中國在市場動盪前的2月都增持美債，外國央行 等機構2月則繼續加碼短天期的美國國庫券，同時減持較長期的美國公債。

財政部16日，外國人2月持有的美國公債額月增3.4%、年增10.2%至8.817兆美元，央行和其他政府買家占了44%，民間投資人占56%，而美國公債的最大的兩個持有國日本和中國，2月持有的美債部位都增加，部分原因有可能是當時美債價格上漲。

日本2月持有1兆1,259億美元的美債，中國的持有部位為7,843億美元，數據顯示，日本2月淨買入317億美元的較長天期美國公債，中國則淨賣出48億美元。在前20名外國持有者中，2月只有瑞士、挪威、德國和沙烏地阿拉伯減持美債。

外國央行和其他政府部門2月淨出售196億美元的較長期美國公債與票據，為連續第四個月出售1年以上到期的美國公債與票據，外國央行和其他政府部門同期淨買入161億美元的美國國庫券，為連續第三個月買進1年以內到期的短天期國庫券。

整體而言，這顯示外國政府對美國的長期前景抱持悲觀看法，近期試圖提高約當現金部位，也暗示外國央行偏好端天期國庫券的殖利率，希望縮短美債組合的存續期。富國銀行總體策略師曼諾拉托斯認為，另一個解釋可能是外匯存底經理人正在提高流動性，以因應未來干預匯市阻貶的可能性。

美國總統川普的貿易政策反覆，日前引發美債賣壓，也促使各界關注中國與日本是否拋售美債，雖然美國財政部的最新外國人持有美債部位數據為2月，4月數據要到6月才出爐，但還不清楚外國機構是否已持有美債為金融武器。

首先，外國民間投資人2月購買的較長期美國公債，足以抵銷外國官員出售的淨效應。專家也認為，中國刻意引發美債拋售潮，也會傷及自身，況且美國公債市場依然是全球最安全且最龐大的債市。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯（ Mark Williams）認為，中國會火速拋售美債的唯一符合金融邏輯原因為，中國官員認為美國即將凍結其資產，或是對中國持有的債券違約。美國從未債務違約，但曾凍結其他國家的資產，包括伊朗和俄羅斯。

芝加哥DRW交易公司市場策略師布里恩（Lou Brien）指出，雖然不能忘記各國持續試圖去美元，但能肯定的是，2月數據沒有顯示任何問題。

路透熱點透視專欄作家康河信也分析，中國已持續憂心直接出售美債可能造成難以管理的危險，因為即便只是釋出出售部分美債的訊號，也會引發北京將大舉拋售的憂慮，使美債投資人陷入恐慌，衝擊中國持有的美債價值，還會推升人民幣的相對匯價，再次重擊中國出口商。

另一個問題是中國出售美債所獲得的資金要往哪去，購買人民幣資產會推升人民幣匯率，放到歐洲和日本等其他國家債市，也不見得受歡迎。因此，康河信認為，中國持有的龐大美債，反而是美中快速金融脫鉤的阻礙。