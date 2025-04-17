我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

WTO貿易展望從預期擴張3%下修至減0.2% 「續推關稅會更糟」

編譯陳苓／綜合報導
WTO大舉下修今年全球的貿易展望。（路透）
WTO大舉下修今年全球的貿易展望。（路透）

美國總統川普的關稅政策及其不確定性，可能重創全球商務，世界貿易組織（WTO）大舉下修今年的貿易展望，從原本預期的成長轉為萎縮。

據WTO 16日公布的預測，今年全球商品貿易量將減少0.2%，遠低於該機構去年10月估計的擴張3%。但所幸2026年全球貿易量有望反彈2.5%。

WTO表示，倘若美國繼續推動對等關稅，今年貿易萎縮的情況會更為嚴重。對等關稅加上貿易政策的廣泛不確定性，可能使2025年全球商品貿易量萎縮1.5%。其中北美貿易受創最重，而亞洲和歐洲會持續溫和成長。

WTO同時警告，中美貿易中斷，也許會使大陸出口商另尋新市場，引發重大的貿易轉向，第三方市場可能得面臨更激烈的中國商品競爭。

服務貿易也將受創。WTO預估，今年商業服務貿易成長4%，明年成長4.1%，增幅都低於去年的6.8%。

另一方面，華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）15日公布全球經濟展望，預估今年全球經濟仍將成長，但近幾個月前景已大幅惡化，矛頭也指向美國主要政策的變化，尤其是新關稅措施，打壓經濟活動、並帶來高度不確定性。

PIIE預估，2025年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率為2.7%，2026年為2.8%，低於去年的3.2%。美國關稅措施正推升物價、干擾供應鏈及衝擊實質收入；關稅政策頻繁變更也導致企業更加難以規劃業務以及投資。

PIIE非常駐資深研究員迪南表示，預期今年美國經濟成長將停滯，平均成長率將從去年2.5%降至2025年的0.1%，通膨預計在今年稍晚達到4.5%的高峰，失業率將上升至5%左右，2026年可望開始改善。

儘管金融市場對近期政策變動反應負面，但美國支出及就業數據仍穩健，這可能部分反映了家庭與企業為因應物價上漲而提前消費的行為。

關稅 WTO 供應鏈

上一則

碧桂園境外債務 擬年底完成重組

下一則

聯手上汽 華為汽車推新品牌「SAIC尚界」登場

延伸閱讀

路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題

路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題
中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%
習近平：中國願與東協國家團結抵制濫徵關稅

習近平：中國願與東協國家團結抵制濫徵關稅
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

2025-04-10 16:53

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普