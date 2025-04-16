ASML Q1訂單不如所料 Nasdaq期指重挫跌幅拉大至2.4%

ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。（路透）

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）周三公布第1季訂單金額不如預期，並警告無法量化近來接連宣布的關稅 措施對半導體產業所造成的衝擊。

受到輝達（NVIDIA）宣布銷往中國的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口的衝擊，那斯達克 100期指周三交易挫跌，ASML公布財報後，那斯達克100期指跌幅擴大至2.4%。

ASML發布新聞稿說，今年第1季訂單金額為39.4億歐元（44.7億美元），不如彭博調查分析師所估的48.2億歐元，其中極紫外光微影（EUV）機台訂單金額為 12 億歐元。ASML主要客戶包括台積電 和英特爾。

ASML 執行長傅凱（Christophe Fouquet）發布新聞稿說：「近來宣布的關稅措施，已升高總經環境的不確定性，這種情況恐怕還會蕩漾一段時間。」

傅凱表示，ASML「目前和客戶商討」支持該公司2025 和 2026 年仍將成長的預期，主要來自 AI 投資。

ASML列出美國關稅可能對業務造成影響的幾種情況，包括新機台、設備和零組件出口到美國可能有額外的費用。財務長 Roger Dassen 解釋，另一個風險是「其他國家可能對從美國出口至當地的產品加徵關稅」。

中國市場仍占 ASML 第1季設備銷售額 27%，與前1季相同，是該公司第二大市場。

ASML表示，該公司今年營收預測仍維持在300 億至350億歐元之間，毛利率料介於50%至53%。