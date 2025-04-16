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ASML Q1訂單不如所料 Nasdaq期指重挫跌幅拉大至2.4%

編譯劉忠勇／綜合外電
ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。（路透）
ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。（路透）

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）周三公布第1季訂單金額不如預期，並警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。

受到輝達（NVIDIA）宣布銷往中國的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口的衝擊，那斯達克100期指周三交易挫跌，ASML公布財報後，那斯達克100期指跌幅擴大至2.4%。

ASML發布新聞稿說，今年第1季訂單金額為39.4億歐元（44.7億美元），不如彭博調查分析師所估的48.2億歐元，其中極紫外光微影（EUV）機台訂單金額為 12 億歐元。ASML主要客戶包括台積電和英特爾。

ASML 執行長傅凱（Christophe Fouquet）發布新聞稿說：「近來宣布的關稅措施，已升高總經環境的不確定性，這種情況恐怕還會蕩漾一段時間。」

傅凱表示，ASML「目前和客戶商討」支持該公司2025 和 2026 年仍將成長的預期，主要來自 AI 投資。

ASML列出美國關稅可能對業務造成影響的幾種情況，包括新機台、設備和零組件出口到美國可能有額外的費用。財務長 Roger Dassen 解釋，另一個風險是「其他國家可能對從美國出口至當地的產品加徵關稅」。

中國市場仍占 ASML 第1季設備銷售額 27%，與前1季相同，是該公司第二大市場。

ASML表示，該公司今年營收預測仍維持在300 億至350億歐元之間，毛利率料介於50%至53%。

關稅 那斯達克 台積電

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