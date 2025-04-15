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完美復仇 愛馬仕市值超越LVMH 15年前被意圖併吞收購

編譯吳孟真／綜合外電
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愛馬仕（Hermes）透過鎖定最富裕的族群、維持產品的稀有性，躲過全球奢侈品需求走軟的逆風，市值15日一度超越精品業龍頭路易威登（LVMH）。（路透）
愛馬仕（Hermes）透過鎖定最富裕的族群、維持產品的稀有性，躲過全球奢侈品需求走軟的逆風，市值15日一度超越精品業龍頭路易威登（LVMH）。（路透）

以柏金包（Birkin）聞名的法國精品品牌愛馬仕（Hermes），市值在15日一度超越競爭對手路易威登（LVMH），是對這個15年前曾意圖將其收購的品牌，最好的復仇。

彭博資訊報導，愛馬仕集團市值15日攀抵2,436.5億歐元（2,763億美元），一度超越LVMH的2,434.4億歐元（2,761億美元），奪下法國CAC40指數市值王寶座。市值王易主的原因，來自於LVMH上季銷售大幅下滑，導致市值縮水多達8.4%。

LVMH執行長阿諾特曾在2010年對外透露，自己已悄悄入股愛馬仕。此舉促使愛馬仕家族聯手，在幾年後強迫阿諾特出售持股。愛馬仕自此堅守獨立經營的策略，如今市值超越LVMH，標誌著一記漂亮的復仇。

分析師認為，LVMH的市值可能受到集團折價（conglomerate discount）的影響。LVMH旗下其他資產的利潤率，例如美妝零售店Sephora，不如身為金雞母的主力品牌Louis Vuitton。

相較於競爭對手，愛馬仕透過鎖定最富裕的族群、維持產品的稀有性，躲過全球奢侈品需求走軟的逆風。

愛馬仕

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