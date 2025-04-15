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精品業最新警訊 LVMH上季銷售大幅下滑：貿易緊張「每小時都在變」

編譯黃淑玲／綜合外電
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路易威登（Louis Vuitton）位於洛杉磯的一家門市。 （歐新社）
路易威登（Louis Vuitton）位於洛杉磯的一家門市。 （歐新社）

法國精品業龍頭路易威登集團（LVMH）第1季的銷售遠不如分析師預期，受到美國銷售持續放緩，中國銷售也欲振乏力的拖累，成為精品業營運走下坡的最新警訊。

LVMH上季集團銷售年減3%至203.1億歐元（230.8億美元），遠不如市場預期的年增2%。核心的時尚與皮件部門，包括Louis Vuitton、Christian Dior，銷售更是年減5%至101.1億歐元。LVMH並未公布上季獲利。

LVMH是川普宣布對等關稅後，第一家發布上季財報的精品業者。伯恩斯坦（Bernstein） 分析師索爾卡（Luca Solca）說，LVMH上季財報揭開了精品業2025年艱難疲軟的序幕。

經濟學家憂心美國與中國這兩個全球最大的精品市場，打起貿易戰將阻礙全球經濟發展。

以區域看，LVMH上季美國銷售年減3%，不含日本的亞洲銷售年減11%，日本減少1%，歐洲則成長2%。

LVMH財務長卡巴尼斯（Cecile Cabanis）說，貿易緊張令全球市場猶如雲霄飛車，增添經營複雜度，「最近這些日子，參數每個小時都在變動」。

由於中國業績始終黯淡，LVMH、愛馬仕（Hermes）、開雲（Kering）、普拉達（Prada）等精品業者本來都寄望美國市場能夠重燃精品業成長，因為可是川普發動的貿易戰加劇美國經濟的衰退恐懼。

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