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金價驚驚漲未來數年衝4000大關？有五大推力

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金價驚驚漲未來數年衝4,000大關？有五大推力

編譯季晶晶／綜合外電
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金價今年下半年可能衝破每英兩3,400美元，未來幾年有望站上4,000美元大關。(美聯社)
金價今年下半年可能衝破每英兩3,400美元，未來幾年有望站上4,000美元大關。(美聯社)

金價今年來大漲約22%。根據道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）預計的「牛市情境」，金價有40%的機會能在今年下半年強漲到每英兩3,400美元，而在某些總經條件下，未來幾年還有望攀上4,000至5,000美元。

道富策略師Aakash Doshi指出，有五大關鍵因素會影響金市。

首先是「不確定性溢價」：川普的關稅政策，在經濟經濟與總體環境增加了大量的不確定性，市場重新評估美國例外論和企業獲利前景，將支持黃金的避險資產地位。

另有「加速去美元化」的可能性：全球貿易戰可能加速外匯儲備的多元化趨勢，那些不再把大量美元重新投入到美國公債的經濟體，可能增持黃金。

經濟衰退或停滯性通膨等風險也嘉惠黃金。金融市場動盪，出現規避風險（risk-off）的情緒時，金價表現通常跑贏大盤。這些因素在1970至1980年代推高了金價。 

此外，黃金的波動性低，放入投資組合是能減輕股票平倉影響的「波動性避險工具」。

最後一個影響金價因素可能構成利空，那就是金屬被用來當成「全球流動性和可替代性資產，用來變現，或重新調整投資組合」時。 

Doshi說，由於成交量高，金市可能偶遇5%到7%的波動，但看漲多於看跌，很可能有人逢低買入。

金價 川普 貿易戰

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