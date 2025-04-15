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小摩：美債底信號浮現 外資需求強勁 Fed將出手

編譯任君翔／綜合報導
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摩根大通認為，美債可能已經觸底，跡象顯示國外需求強勁，並預期聯準會將在需要時出手支持。 (路透)
摩根大通認為，美債可能已經觸底，跡象顯示國外需求強勁，並預期聯準會將在需要時出手支持。 (路透)

摩根大通（JP Morgan，小摩）全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）表示，美債可能已經觸底，跡象顯示國外需求強勁，並預期聯準會（Fed）將在必要時出手支持。

米歇爾14日接受彭博電視訪問時表示，「我覺得很好，我們正處在價格的低點、殖利率的頂點，「根據我們與海外投資人的對話，他們並未脫手美國公債。」

就在上周，美債價格歷經2001年以來最大跌幅。美國總統川普對全球廣施關稅，外加他難以預測的政策走向，使金融市場動盪，連債券這種長期安全資產的需求都被削弱。節節高升的貿易張力，讓市場益發擔憂已然腫脹的美國政府赤字，更憂心國會進行中的減稅辯論，將使政府負債只增不減。

美國公債上周大跌，引發各界猜測，懷疑中國大舉賣出美債作為關稅報復手段，該國是日本以外的第二大美國債券持有國；日本執政黨自民黨官員則已表示，不會將拋售美債當成對美談判工具 。

米歇爾也引述Fed資料，顯示外國央行及外匯存底的經理人近期反而增持了美債。他並引述波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）近期評論：她表示若事態失控，Fed「絕對將會準備好」協助穩定金融市場。

Fed最新資料顯示，至4月9日為止的一周，外國央行、貨幣主管機關及國際組織所持有的美債增加36億美元；此前連續兩周下降。

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