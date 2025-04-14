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意外豁免關稅 科技股領漲 道指升逾300點

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新加坡二度寬鬆貨幣政策 預期今年經濟成長減弱

編譯葉亭均／綜合外電
新加坡今年來二度寬鬆貨幣政策，因應外部貿易環境的不確定性。（美聯社）
新加坡今年來二度寬鬆貨幣政策，因應外部貿易環境的不確定性。（美聯社）

新加坡央行周一（13日）祭出今年來第二度寬鬆貨幣政策，理由是全球成長與貿易展望變得黯淡；貿易與工業部同日則調降星國的經濟成長率預估。

新加坡金融管理局（MAS，央行）宣布，將略為調降星元名目有效匯率（S$NEER）政策區間的升值幅度，至於區間的廣度與區間的中心水準不變。這符合彭博訪調14名經濟分析師的預期。

星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具，且沒有設定確切匯率，而是讓星元名目有效匯率能在設定的政策區間內波動，但也沒有揭露具體的區間水準。

金管局表示：「考量到新加坡對貿易的高度依賴以及與全球供應鏈的深度整合，全球與區域貿易放緩，加上政策不確定性升高，將對以外需為主的產業造成壓力，進而可能波及以內需為主的產業。」「金管局將繼續實施星元名目有效匯率政策區間溫和、逐步升值的政策」。

金管局在1月時已經寬鬆其政策立場，是2020年來首度寬鬆貨幣政策。

另一項數據顯示，新加坡第1季經濟年比成長3.8%，低於去年第4季的5%增幅。

新加坡貿易與工業部周一將2025年國內生產毛額（GDP）成長預測，從原先的1%至3%下調至0%至2%。

金管局現在預估興國今年核心通膨率平均為0.5%-1.5%，低於1月時預估的1%-2%，反映今年迄今通膨數據低於預期。

新加坡 匯率 央行

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