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ET：鴻海擬在印度北部設廠 可能成鴻海全球第二大據點

編譯劉忠勇／綜合外電
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印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，鴻海有意在印度北部設立首座生產基地，正鎖定北方邦（Uttar Pradesh）大諾伊達（Greater Noida）亞穆納快速道路沿線一處約300英畝的土地。

據知情人士透露，這座廠區規模可望略大於鴻海即將在班加羅爾（Bengaluru）啟用的廠區，如此一來，將成為鴻海全球第二大廠區。未來生產哪些產品仍未定案。

另有消息證實，鴻海選定的這塊土地，位於印度集團HCL和鴻海合資設立半導體封測代工廠的同一區域，此案尚待核准。

鴻海目前在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）、卡納塔卡邦（Karnataka）和特倫甘納邦（Telangana）均設有營運據點。知情人士透露，鴻海已撤出位於安德拉邦斯里市（Sri City）的營運。

鴻海近來擴大在印度的布局。經濟時報上月報導，鴻海目標今年在印度生產2,500萬至3,000萬支iPhone，產量是去年的兩倍以上。

鴻海布局也不只限於智慧型手機。鴻海董事長劉揚偉去年訪問印度時表示，在印度的下一階段成長，將著重於資通訊技術（ICT）、電動車、能源與數位健康等領域的製造。

鴻海 印度 智慧型手機

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