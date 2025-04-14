我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

稅風暴 AI發展籠罩陰霾 減弱矽谷投資

編譯魏紹揆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家表示，川普的貿易關稅將提高資料中心的興建、設備及營運成本。（路透）
專家表示，川普的貿易關稅將提高資料中心的興建、設備及營運成本。（路透）

美國總統川普對進口產品全面加徵關稅後，勢必將推升資料中心的興建、設備及營運成本，可能減弱矽谷投資人工智慧（AI）科技的努力，並且弱化對中國的競爭力，讓美國的人工智慧（AI）熱潮蒙上陰霾。

AI與資料中心建造廠商的主管和專家表示，在OpenAI、Google及微軟等企業正競相建造資料中心以推動AI發展之際，川普的貿易關稅將提高資料中心的興建、設備及營運成本。

儘管川普上周意外讓電腦、智慧手機以及對AI計畫至關重要的繪圖處理器（GPU）半導體，能夠豁免於對等關稅，讓科技業鬆了一大口氣。但AI資料中心的許多元素都不在豁免之列，包括建材、冷卻設備及備用發電機。

而且，獲豁免的產品，顯然仍會受到美國今年稍早對中國大陸加徵的20％進口關稅影響。雪上加霜的是，川普有意要求對半導體發動國安調查，日後仍可能對輸入晶片課徵關稅。

川普及科技界領袖都視中國大陸為AI勁敵，但美國對中國大陸課徵令人瞠目結舌的145％關稅，反而可能刺激中國大陸增強與美國競爭的實力。

川普關稅可能大幅提高成本，加上貿易政策的不可預測性和反覆易變，已帶給資料中心產業不確定性。協助興建資料中心的不動產顧問業者BLS公司董事總經理畢金斯說，不確定性與困惑導致業者難以實際規劃。

他表示，就算企業能從美國供應商取得發電機、交換器及變壓器，現有的需求就已熱絡到將推升價格，「所有的必要的硬體都已須積壓24-36個月才會出貨」，他估算資料中心成本可能上升15％-20％。

一些業界人士擔憂，川普激進關稅將使AI熱潮降溫。曾為Google AI實驗室主管的AI教育新創公司DeepLearning.AI共同創辦人吳恩達說，「我非常擔心」，「美國現在及計劃建造的能源基礎設施與資料中心很多，關稅絕對將拉高成本」。

AI 關稅 川普

上一則

在川普關稅豁免前 蘋果深陷疫情斷鏈以來最大危機

下一則

歐盟談自貿協定多箭齊發極力與多國洽商貿易協議

延伸閱讀

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」
美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣
FBI：美高中生為暗殺川普推翻政府而弒親

FBI：美高中生為暗殺川普推翻政府而弒親

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅