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防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

中央社／巴黎13日專電
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法國財政部長隆巴德。（路透）
法國財政部長隆巴德。（路透）

美中貿易戰下中國商品流向引發關注與擔憂。法國財政部長受訪表示，中國低價貨已淹沒歐洲，正在透過分析貨物流動密切監控，須防堵中國產品進一步湧入，甚至將推動歐盟設定「邊境配額」以保護市場。

美國總統川普關稅震撼彈造成全球市場動盪，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）12日接受「法蘭西西部報」（Ouest-France）專訪，談及歐盟立場，以及中國貨品湧進歐洲的可能性。

川普9日宣布針對包含法國在內的逾75國暫緩90天實施對等關稅，對此隆巴德表示，這顯示「存在和川普政府談判的空間」。

他認為，突然升高關稅，首先引發的恐怕就是美國經濟成長下滑與通膨再現，「美國在某個時刻還是應該修正策略，我很驚喜川普主意改變得這麼快」。

不過他說，「不須高呼勝利，美國只不過暫緩部分措施」。美方仍保持調高10%所有歐洲銷往美國貨物的關稅，對鋼鐵等產業的25%關稅措施也依舊不變。「我們只是面對比較不那麼糟糕的消息，這也是歐洲必須繼續施壓的原因」。

然而美國在暫時解除對他國關稅升溫的同時，卻對中國越發強硬。歐洲在美中貿易戰下可能遭受的波及也成了法國關注焦點。

隆巴德向法蘭西西部報指出，中國無法賣往美國的商品很可能會企圖轉向歐洲市場，並強調，「我們正在透過分析貨物流動來密切監控，必須防堵任何來自中國的產品湧入」。

他也透露，法國將致力推動，讓歐盟執委會通過啟動保障條款，以「在邊境設定配額來保護內部市場」。

隆巴德今天接受BFM電視台（BFMTV）專訪時再度提到，每天晚上都有600架裝滿中國貨品的大型飛機飛向歐洲，「以低成本的貨物淹沒我們，這也對歐洲企業造成問題」。他說，「不能讓來自中國的產品逃過增值稅，以及我們品質、製造、安全等規範」。

面對國際不穩定局勢，他將法國2025年經濟成長率預測下修至0.7%。但他坦言，目前計算10%增稅的確切衝擊還太早，但可能會影響0.2%的成長率，也因此下修該數據。

他表示，歐盟27國可以有自己和美國的雙邊關係，「每個國家都能扮演角色。重要的是我們，以及主導談判的歐盟執委會彼此協調」。他同時呼籲企業回流，強調歐洲市場穩定、民主、可預測。

為分散風險，歐洲將持續開拓市場，限縮在歐盟自身市場「將是個錯誤」。「美國的反例讓我們強化與其他國家的關係」，包括印度、埃及與波斯灣國家。「多邊主義是外交政策也是經濟防禦」，隆巴德說。

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