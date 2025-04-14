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Gucci、Chanel、Dior等精品找活路 設計師大洗牌

編譯易起宇／綜合報導

全球規模近4000億元的精品市場景氣低迷，銷售成長率降至多年低點，促使Gucci、香奈兒（Chanel）和Dior等時尚龍頭對旗下設計師「大洗牌」，藉此為品牌注入新活力，但又不敢激進顛覆風格，就怕頂級消費者不買帳。

香奈兒和開雲集團（Kering）旗下Gucci，正押注來自較小品牌的新銳設計師，而路易威登集團（LVMH）旗下Dior也可能跟進。但這些新設計師將面臨對品牌革新的艱難任務，且投資人不會給他們太多時間。

Gucci3月14日宣布任命巴黎世家（Balenciaga）設計師Demna擔任創意總監，導致開雲股價大跌逾10%。這反映投資人擔心，43歲Demna的高檔街頭風格可能與Gucci以往路線不搭。

DLG顧問公司的羅伊森表示，在創意總監「明星化」的年代裡，設計師形塑了品牌的個性，而創意總監重新定義的「不只是美學方向，還有品牌定位和客戶」。

香奈兒將迎來曾成功經營開雲旗下品牌Bottega Veneta的40歲創意總監布拉齊（Matthieu Blazy）。

他面臨著要為這個傳奇設計師拉格斐管理數十年的品牌翻新的艱難任務；拉格斐在2019年過世，後繼的創意總監維亞德（Virginie Viard）去年突然離職，隨後香奈兒一直強調其商標，不但讓模特兒走在其雙C標誌形狀的伸展台上，還讓她們穿著以其招牌黑色蝴蝶結裝飾的服飾，地點選在拉格斐最愛的巴黎大皇宮。

在Dior男裝創意總監瓊斯（Kim Jones）1月離開後，LVMH至今尚未正式宣布新總監，但預料可能是前Loewe創意總監安德森（Jonathan Anderson）。

安德森3月17日宣布離開Loewe，但LVMH拒絕置評。

其他許多較小品牌也將迎來新面孔，包括LVMH旗下的Celine和Givenchy，69歲的凡賽斯已故創辦人之妹唐娜特拉・凡賽斯也將在近30年後離開這個家族事業，由Miu Miu的維塔萊（Dario Vitale）接任。

巴黎蒙田大街上某家歐洲大品牌門市的銷售助理翁澤說：「這些大風吹將讓顧客不知該何去何從。」

時尚和精品業顧問柏格表示，「我不記得有看過精品業出現這麼大規模的創意總監調動」，這些改變將影響到工作室、採購團隊、行銷部門和設計團隊，但需要時間，可能明年以前都看不到顯著影響。

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