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小摩：全球經濟減緩疑慮加深 資本市場恐癱瘓

編譯湯淑君、林文彬、魏紹揆／綜合報導
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市況動盪助攻交易事業，美國三大銀行業者上季財報優於預期。（路透）
市況動盪助攻交易事業，美國三大銀行業者上季財報優於預期。（路透）

摩根大通（小摩）等美國三大銀行業者上季財報優於預期，原因是市況動盪為交易事業帶來助益。放眼未來，小摩執行長戴蒙警告，全球經濟減緩的顧慮已加深，可能導致放款損失和資本市場癱瘓。

小摩11日公布，第1季獲利達到146億美元或每股5.07美元，優於一年前的134.2億美元和每股4.44美元。華爾街分析師原先預期每股盈餘為4.63美元；第1季營收成長8%至453.1億美元。

戴蒙在書面聲明中說：「經濟正面臨可觀的動盪。我們持續認為，維持超額資本和充裕的流動性，在這種環境下是謹慎的作法。」

摩根大通經濟學家和戴蒙曾表示，美國經濟會在今年稍晚滑向衰退，主要因為美國總統川普對中國進口大幅加徵關稅產生的影響。

戴蒙9日接受福斯商業台（Fox Business）訪問時警告，企業信心已受打擊，「你會看到更多的信用問題」。據說川普聽了戴蒙這番話後，就決定原定9日上路的對等關稅喊卡。

摩根史坦利（大摩）同日公布，第1季獲利比一年前成長26%至43.2億美元或每股2.6美元，優於市場預估的每股2.2美元；營收成長17%至創紀錄的177.4億美元，也高於預期。

股票交易是一大亮點，大摩上季股票交易營收大增45%至41.3億美元，比市場預估高8.4億美元左右。川普決定對主要經濟體祭出高額關稅，加上中國生成式人工智慧（AI）模型DeepSeek問世，導致賣壓席捲全球金融市場，市場波動為交易增添柴火。

另據富國銀行公布的財報，該行第1季淨利比一年前成長6%至48.9億美元，每股盈餘為1.39美元。富國銀行執行長沙爾夫（Charlie Scharf）在聲明中表示，川普政府為重塑全球貿易採取的行動，已為經濟帶來不確定性，呼籲及早找到解決方案。

沙爾夫說：「我們預期情勢將持續波動，不確定性揮之不去，已為2025年經濟降溫做好準備，但實際情況仍取決於調整政策的時間與帶來的結果。」

另一方面，隨著金融市場賣壓衝擊投資人信心，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季流入資金，從去年第4季的2,810億美元大幅縮水至840億美元，低於華爾街預期。貝萊德上季淨利年減4％至15億美元或每股9.64美元，皆低於分析師預期。

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