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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普關稅戰衝擊 任天堂Switch 2銷量下修12%

編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導
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任天堂Switch 2今年銷量預估調降約12%，恐影響鴻準、旺宏等供應鏈台廠。（美聯社）
任天堂Switch 2今年銷量預估調降約12%，恐影響鴻準、旺宏等供應鏈台廠。（美聯社）

川普關稅戰恐重創全球消費市場，研究機構DFC情報公司調降任天堂最新一代遊戲主機Switch 2今年全球銷量預估至1500萬台，降幅約12%。

DFC指出，即便Switch 2今年銷量恐由原預期的1700萬台降至1500萬台，仍是任天堂歷來上市初期最熱銷的遊戲主機，惟川普的關稅政策衝擊各產業，帶來廣泛不確定性。

任天堂已於上周宣布，無限期延後美國市場的Switch 2預購，即是考量川普關稅為總經市場帶來的衝擊。尤其任天堂許多Switch遊戲主機是在越南生產，此次越南遭美課徵高達46%對等關稅，後續銷往美國市場新機該如何訂價，引發關注。

DFC表示，如果Switch 2售價因關稅而大幅調升，恐導致一大部分潛在買家暫緩購買，直到價格降下來。

任天堂上周發表Switch 2，預定6月5日開賣，售價450美元。該主機比上一代尺寸更大、功能更強，首年推出的遊戲陣容包括新版《瑪利歐賽車》（Mario Kart）和《銀河戰士》（Metroid）。

根據任天堂官宣，Switch 2採用輝達客製化處理器並內建輝達GPU，可處理光線追蹤與AI功能，整體圖形效能比一代強十倍，在TV模式下可支援4K畫質。

此外，Switch 2的遊戲手把具備磁吸與滑鼠功能，螢幕尺寸從原先的6.2吋擴大至7.9吋，畫面更新率達120FPS，且支援HDR（高動態範圍成像）技術，儲存記憶體則從原先32GB，一口氣擴大至256GB。

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