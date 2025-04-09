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金價屢創新高 這幾款金表雞犬升天

編譯吳孟真／綜合外電
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國際金價近來迭創新高，帶動市場對黃金打造的二手勞力士（Rolex）腕表需求大增。（路透）
國際金價近來迭創新高，帶動市場對黃金打造的二手勞力士（Rolex）腕表需求大增。（路透）

全球貿易戰升溫的疑慮加劇，國際金價近來又迭創新高，帶動市場對二手勞力士（Rolex）金表的需求大增。

彭博Subdial手表指數顯示，勞力士的三款黃金腕表，攀升速度創該指數2022年有紀錄以來之最。這個指數追蹤二手市場50種交易最熱絡的表款價格。

其中，勞力士Day-Date 228238金表爬得最快，名次由第30名攀至第九名，該表款建議售價為43,800歐元（48,050美元）。另外，由兩種金屬打造的Datejust腕表，也攀升19個名次；金表Day-Date 18038則上升17名。

金價去年漲幅寫十多年之最，今年來再漲逾10%，不久前首度突破每英兩3,100美元大關。這使得金表日益受歡迎，勞力士今年稍早才將一些金款的價格，最多調漲8%。

鐘表業在疫情榮景過後，近來陷入掙扎，上述趨勢不啻為好消息。瑞士手表產業聯盟上月表示，受美、中等地買氣降溫影響，瑞士手表出口去年下滑3%，今年2月再度減緩。

儘管如此，川普關稅措施有可能加劇瑞士業者的痛苦。該國被美開徵32%進口關稅，遠高於歐盟的20%，業者可能被迫漲價。

金價 關稅 疫情

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