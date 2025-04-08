市況波盪 連波克夏發行日圓債殖利率也升高了

市況變化太大，就連波克夏發行日圓債的殖利率溢價也升高了。（路透）

因市場劇烈震盪，至少四家日本 企業已取消或延後自家以日圓計價的發債計畫，但波克夏（Berkshire Hathaway）周二照常推進發售日圓債。

這個「股神」巴菲特旗下公司周二發行七檔日圓債券 ，不過開出的債券殖利率 利差均高於承銷商上周試探市場需求時的水準。

以10年期債為例，4月3日所報的利差區間為利率交換（swap rate）加碼80至85個基點，但根據周二交易的初步價格指引，利差已拉大至95至105個基點。

相較之下，日本企業則因債券殖利率大幅波動，無法掌握最終融資成本而選擇觀望。以日本10年期公債為例，周二殖利率一度上揚10.5個基點至1.215%，前一日則曾下滑9個基點，主要受到美國總統川普對關稅政策言詞反覆，導致投資人戒慎恐懼。

Resona資產管理公司固定收益投資主管暨首席基金經理人藤原貴志說：「巴菲特的債券對全球投資人來說具吸引力，也比較好買，而且利差似乎也拉大了。」這顯示市場能夠吸收這批發債。

他指出，日本企業所提供的利差，在波動市況下恐怕難以滿足投資人期望。

最近取消發債計畫的日本企業有三得利控股、日本通運和日清食品控股；朝日集團控股則選擇延後發債。