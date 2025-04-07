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美日可望優先就關稅展開協商 日股強彈逾6%

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國財政部長貝森特表示，關稅談判中會優先處理日本，令日股大受激勵。(路透)
美國財政部長貝森特表示，關稅談判中會優先處理日本，令日股大受激勵。(路透)

日本股市周二(8日)大漲，日本首相石破茂和美國總統川普通過電話，激勵美日可望優先就雙邊關稅達成協議的期待，也緩解外界對川普新一波關稅措施衝擊經濟的疑慮。

東證指數（Topix）一度大漲6.3%，至2,431.85點，日經225指數最多上漲6.1%，來到33,037.38點，雙雙創下去年8月以來最大單日盤中漲幅。

電子股在內出口股領漲，日圓兌美元走貶也推升市場買氣，隨著市場避險情緒降溫，日圓周二(8日)早盤一度貶值0.2%，至148.12兌1美元。

銀行股也強勢反彈，東證銀行類股指數大漲逾10%，扳回過去三個交易日累計逾23%的跌幅。

儘管周二(8日)早盤上漲，東證指數自川普4月2日宣布對日本課徵24%關稅以來仍下跌逾8%，藍籌股為主的日經指數周一(7日)陷入空頭市場，仍跌超過7%。

Ortus Advisors日本股票策略主管傑克森（Andrew Jackson）在報告中指出，周二(8日)的反彈主要來自「市場又找回樂觀，雙邊貿易談判即將展開」。

石破和川普通話後，美國財政部長貝森特表示，日本可能會在關稅談判中優先處理，因為日本是美國重要的軍事和經濟盟友。

傑克森說：「相較於中國，美國對日本並沒有太大不滿，日本也能輕易進口更多美製軍備。」

日本 川普 關稅

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