我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

工業維他命價格看漲

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在美國祭出對等關稅後，大陸就釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施。分析認為，由於中重稀土戰略價值高，又被稱為「工業維他命」，此次出口管制料對大陸稀土價格產生影響，預計將帶動中重稀土價格上漲。

據財聯社，分析人士指稱，此次出口管制的七類中重稀土，海外基本沒有生產但用途很廣。中重稀土出口量受限制後，料將對稀土價格產生影響，具體表現在未來將持續漲價。

去年12月，大陸對銻等物項實施出口管制，進一步加劇大陸海內外價差。Wind數據顯示，今年3月內盤銻錠價格升至人民幣16.25萬元/噸，但外盤銻價已高達人民幣37.23萬元/噸，內外盤價差超人民幣21萬元/噸。

另外，大陸持續強化對稀土的出口管控。業內人士稱，此前大陸對稀土出口限制主要是上游冶煉分離技術。從出口產品形態看，輕稀土主要以氧化物、碳酸鹽及初級合金形式出口，中重稀土則多以高附加價值產品如釹鐵硼永磁材料間接出口。由於戰略價值高加上政策管制趨嚴，中重稀土未來可能逐步轉向高階應用和間接出口。

據悉，大陸「兩用物項出口管制條例」於去年12月實施，因此釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項成為首個被明確納入出口管制的兩用物項。

稀土 關稅

上一則

振作微光熄滅 美IPO市場面臨急凍

延伸閱讀

中國管制稀土 美歐離岸風機將現供應鏈瓶頸

中國管制稀土 美歐離岸風機將現供應鏈瓶頸
應對美重稅 台灣南向傳產業擬回陸 「畢竟內需有相當規模」

應對美重稅 台灣南向傳產業擬回陸 「畢竟內需有相當規模」
新聞評論／關稅戰跟大陸比慘 綠在掩蓋執政無能

新聞評論／關稅戰跟大陸比慘 綠在掩蓋執政無能
美國六代機首先卡了？港媒：中國管制稀土出口 直插美國軍工心臟

美國六代機首先卡了？港媒：中國管制稀土出口 直插美國軍工心臟

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20
美元與風險資產哀鴻遍野，老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀。（路透）

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

2025-04-03 20:59

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆