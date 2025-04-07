在美國祭出對等關稅 後，大陸就釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土 相關物項實施出口管制措施。分析認為，由於中重稀土戰略價值高，又被稱為「工業維他命」，此次出口管制料對大陸稀土價格產生影響，預計將帶動中重稀土價格上漲。

據財聯社，分析人士指稱，此次出口管制的七類中重稀土，海外基本沒有生產但用途很廣。中重稀土出口量受限制後，料將對稀土價格產生影響，具體表現在未來將持續漲價。

去年12月，大陸對銻等物項實施出口管制，進一步加劇大陸海內外價差。Wind數據顯示，今年3月內盤銻錠價格升至人民幣16.25萬元/噸，但外盤銻價已高達人民幣37.23萬元/噸，內外盤價差超人民幣21萬元/噸。

另外，大陸持續強化對稀土的出口管控。業內人士稱，此前大陸對稀土出口限制主要是上游冶煉分離技術。從出口產品形態看，輕稀土主要以氧化物、碳酸鹽及初級合金形式出口，中重稀土則多以高附加價值產品如釹鐵硼永磁材料間接出口。由於戰略價值高加上政策管制趨嚴，中重稀土未來可能逐步轉向高階應用和間接出口。

據悉，大陸「兩用物項出口管制條例」於去年12月實施，因此釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項成為首個被明確納入出口管制的兩用物項。